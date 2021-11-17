https://ria.ru/20211117/potok-1759391810.html

Запад придумал хитрый план для остановки "Северного потока — 2"

На Украине раскрыли план Запада по остановке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

Запад придумал хитрый план для остановки "Северного потока — 2"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T07:01

2021-11-17T07:01

2021-11-17T09:45

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить запуск российского газопровода "Северный поток — 2", используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.Он подчеркнул, что заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией выгодны и украинской власти, так как это позволяет создавать панику в обществе и отвлекать население от внутренних проблем.В последние недели в западных СМИ снова стали появляться сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве эти заявления не раз опровергали. Президент Владимир Путин назвал их алармистскими и напомнил, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение войск идет в пределах территории страны, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html

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сша

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в мире, украина, сша, белоруссия, нато, вадим рабинович, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии