Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/potok-1759391810.html
Запад придумал хитрый план для остановки "Северного потока — 2"
На Украине раскрыли план Запада по остановке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021
Запад придумал хитрый план для остановки "Северного потока — 2"
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T07:01
2021-11-17T09:45
в мире
украина
сша
белоруссия
нато
вадим рабинович
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155324/29/1553242994_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_bd8535daff9e9d0d44d14740216765cd.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить запуск российского газопровода "Северный поток — 2", используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.Он подчеркнул, что заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией выгодны и украинской власти, так как это позволяет создавать панику в обществе и отвлекать население от внутренних проблем.В последние недели в западных СМИ снова стали появляться сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве эти заявления не раз опровергали. Президент Владимир Путин назвал их алармистскими и напомнил, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение войск идет в пределах территории страны, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html
украина
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155324/29/1553242994_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_cb707c7f344293f5e7f7b7c4987cf2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, белоруссия, нато, вадим рабинович, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
07:01 17.11.2021 (обновлено: 09:45 17.11.2021)
 
На Украине раскрыли план Запада по остановке "Северного потока — 2"

Рабинович: США хотят использовать кризис в Белоруссии для остановки "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить запуск российского газопровода "Северный поток — 2", используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

"Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины. — Прим. ред). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы", — сказал Рабинович.

Он подчеркнул, что заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией выгодны и украинской власти, так как это позволяет создавать панику в обществе и отвлекать население от внутренних проблем.
В последние недели в западных СМИ снова стали появляться сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве эти заявления не раз опровергали. Президент Владимир Путин назвал их алармистскими и напомнил, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение войск идет в пределах территории страны, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 04:40
В ФРГ назвали "большой проблемой" работу "Северного потока — 2" не всю зиму
 
В миреУкраинаСШАБелоруссияНАТОВадим РабиновичСеверный поток — 2РоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана