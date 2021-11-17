Запад придумал хитрый план для остановки "Северного потока — 2"

07:01 17.11.2021 (обновлено: 09:45 17.11.2021)
На Украине раскрыли план Запада по остановке "Северного потока — 2"
Рабинович: США хотят использовать кризис в Белоруссии для остановки "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить запуск российского газопровода "Северный поток — 2", используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
"Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины. — Прим. ред). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы", — сказал Рабинович.
Он подчеркнул, что заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией выгодны и украинской власти, так как это позволяет создавать панику в обществе и отвлекать население от внутренних проблем.
В последние недели в западных СМИ снова стали появляться сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве эти заявления не раз опровергали. Президент Владимир Путин назвал их алармистскими и напомнил, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение войск идет в пределах территории страны, это никому не угрожает и никого не должно волновать.