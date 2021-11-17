https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html

Немцы испугались холодов и попросили открыть "Северный поток — 2" до начала зимы

В ФРГ назвали "большой проблемой" работу "Северного потока — 2" не всю зиму - РИА Новости, 17.11.2021

Немцы испугались холодов и попросили открыть "Северный поток — 2" до начала зимы

Министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце в ходе пресс-конференции в Магдебурге предупредил о негативных последствиях приостановки... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T04:40

2021-11-17T04:40

2021-11-17T07:06

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газпром

саксония-анхальт

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце в ходе пресс-конференции в Магдебурге предупредил о негативных последствиях приостановки сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG.По его словам, соответствующее решения немецкого регулятора может привести к росту цен и производственным убыткам.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.

https://ria.ru/20211116/germaniya-1759279554.html

https://ria.ru/20211117/sertifikatsiya-1759387106.html

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