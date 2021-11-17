https://ria.ru/20211117/popova-1759530280.html

Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин

Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин - РИА Новости, 17.11.2021

Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужна сравнительная оценка эффективности всех вакцин от коронавируса в мире. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:35

2021-11-17T18:35

2021-11-17T19:55

распространение коронавируса

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужна сравнительная оценка эффективности всех вакцин от коронавируса в мире."Вы знаете, я бы посмотрела на это шире, я бы сегодня озадачилась этой задачей… это сравнительная оценка эффективности всех вакцин в мире, всех вакцин в мире", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Удельный вес заболевших COVID-19 среди привитых статистически сравним для всех российских вакцин от коронавируса, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы смотрим на родную Российскую Федерацию: три разные вакцины, одной больше, двух остальных поменьше. Но удельный вес заболевших среди привитых статистически сравним для всех трех", - сказала Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.

https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759536537.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19