https://ria.ru/20211117/popova-1759530280.html
Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин
Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин - РИА Новости, 17.11.2021
Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужна сравнительная оценка эффективности всех вакцин от коронавируса в мире. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:35
2021-11-17T18:35
2021-11-17T19:55
распространение коронавируса
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужна сравнительная оценка эффективности всех вакцин от коронавируса в мире."Вы знаете, я бы посмотрела на это шире, я бы сегодня озадачилась этой задачей… это сравнительная оценка эффективности всех вакцин в мире, всех вакцин в мире", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Удельный вес заболевших COVID-19 среди привитых статистически сравним для всех российских вакцин от коронавируса, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы смотрим на родную Российскую Федерацию: три разные вакцины, одной больше, двух остальных поменьше. Но удельный вес заболевших среди привитых статистически сравним для всех трех", - сказала Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759536537.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:35 17.11.2021 (обновлено: 19:55 17.11.2021)
Попова призвала провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин
Попова: необходимо провести сравнительную оценку эффективности всех вакцин от COVID-19