Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды - РИА Новости, 17.11.2021
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды
QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:14
2021-11-17T18:14
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что QR-коды вводятся там, "где не ущемляются права человека никоим образом". "Чтобы контакт людей друг с другом не привел к новым заражениям, тяжелым случаям и смертям", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.По ее словам, такие меры вводит весь мир, это делается совершенно обоснованно. "Здесь нет противоречия, есть только степень защиты", - добавила она.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:14 17.11.2021
 
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды

Попова: QR-коды нужны, чтобы предотвратить новые случаи заражения и смертей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости, никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, вовсе нет. QR-коды вводят сегодня для посещения больших кинотеатров, для посещения театров, для посещения музеев, для посещения торгово-развлекательных центров... Т.е. те услуги. которые не жизненно необходимы, а которые дают определенное удовольствие", сказала Попова на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме.
Она уточнила, что QR-коды вводятся там, "где не ущемляются права человека никоим образом". "Чтобы контакт людей друг с другом не привел к новым заражениям, тяжелым случаям и смертям", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По ее словам, такие меры вводит весь мир, это делается совершенно обоснованно. "Здесь нет противоречия, есть только степень защиты", - добавила она.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана