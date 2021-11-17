https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды - РИА Новости, 17.11.2021
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды
QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:14
2021-11-17T18:14
2021-11-17T18:14
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что QR-коды вводятся там, "где не ущемляются права человека никоим образом". "Чтобы контакт людей друг с другом не привел к новым заражениям, тяжелым случаям и смертям", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.По ее словам, такие меры вводит весь мир, это делается совершенно обоснованно. "Здесь нет противоречия, есть только степень защиты", - добавила она.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды
Попова: QR-коды нужны, чтобы предотвратить новые случаи заражения и смертей