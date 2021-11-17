https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html

Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды

Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды - РИА Новости, 17.11.2021

Попова разъяснила, зачем нужны QR-коды

QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:14

2021-11-17T18:14

2021-11-17T18:14

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. QR-коды вводятся, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения коронавирусом и смертям, это не касается мест первой жизненной необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что QR-коды вводятся там, "где не ущемляются права человека никоим образом". "Чтобы контакт людей друг с другом не привел к новым заражениям, тяжелым случаям и смертям", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.По ее словам, такие меры вводит весь мир, это делается совершенно обоснованно. "Здесь нет противоречия, есть только степень защиты", - добавила она.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии