https://ria.ru/20211117/popova-1759514528.html
Попова прокомментировала выдачу QR-кодов по количеству антител
Попова прокомментировала выдачу QR-кодов по количеству антител - РИА Новости, 17.11.2021
Попова прокомментировала выдачу QR-кодов по количеству антител
Вопрос о QR-кодах по уровню антител обсуждается на площадке правительства России, надо найти оптимальный вариант решения, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:28
2021-11-17T17:28
2021-11-17T23:56
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вопрос о QR-кодах по уровню антител обсуждается на площадке правительства России, надо найти оптимальный вариант решения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения", — сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она добавила, что это решение "должно быть очень взвешенным".
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:28 17.11.2021 (обновлено: 23:56 17.11.2021)
Попова прокомментировала выдачу QR-кодов по количеству антител
Глава Роспотребнадзора Попова: правительство обсуждает введение QR-кодов по уровню антител