https://ria.ru/20211117/popova-1759490721.html

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

Наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:06

2021-11-17T16:06

2021-11-17T16:17

москва

анна попова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий."Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. И у нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут", - сообщила Попова. По ее словам, максимальное снижение заболеваемости коронавирусом демонстрирует Москва."Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва, практически на 23% упала заболеваемость. Но главное, конечно же, в этой ситуации... не ослаблять усилий", - сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

https://ria.ru/20211117/popova-1759490630.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, анна попова