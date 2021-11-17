https://ria.ru/20211117/popova-1759490721.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:06
2021-11-17T16:06
2021-11-17T16:17
москва
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий."Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. И у нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут", - сообщила Попова. По ее словам, максимальное снижение заболеваемости коронавирусом демонстрирует Москва."Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва, практически на 23% упала заболеваемость. Но главное, конечно же, в этой ситуации... не ослаблять усилий", - сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
https://ria.ru/20211117/popova-1759490630.html
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москва, анна попова
16:06 17.11.2021 (обновлено: 16:17 17.11.2021)
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Попова: наблюдаем снижение заболеваемости COVID-19