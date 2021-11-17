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Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19
Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:06
2021-11-17T16:06
2021-11-17T16:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", - сказала Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
16:06 17.11.2021 (обновлено: 16:15 17.11.2021)
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на коронавирусную инфекцию