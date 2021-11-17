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Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19

Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19

Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:06

2021-11-17T16:06

2021-11-17T16:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", - сказала Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии