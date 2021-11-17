https://ria.ru/20211117/pomosch-1759461350.html

Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи

Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи - РИА Новости, 17.11.2021

Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи

Мигранты из числа скопившихся на границе Белоруссии и Польши обращались за помощью в созданный Духовным собранием мусульман России (ДСМР) центр "Росмигрант",... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:16

2021-11-17T14:16

2021-11-17T14:16

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мигранты из числа скопившихся на границе Белоруссии и Польши обращались за помощью в созданный Духовным собранием мусульман России (ДСМР) центр "Росмигрант", сказал РИА Новости председатель ДСМР, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений муфтий Альбир Крганов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС, в последнее время происходят их стычки с польскими силовиками, охраняющими границу. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе, все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов."К нам на ресурс "Росмигрант", который есть при Духовном собрании, обращались люди оттуда с просьбой оказать помощь. Но Белоруссия – это суверенное государство, братское нам, но тем не менее мы не можем в другом государстве вести деятельность", - сказал муфтий.Крганов отметил, что белорусские религиозные организации стараются помогать беженцам, и выразил им благодарность. "Мы видим, что религиозные организации там помогают им по мере возможности - спасибо им за это: людям нужно помогать, где бы это ни было", - добавил он.В 2020 году ДСМР создало Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов "Росмигрант", а также открыло для них горячую линию. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт Росмигрант.рф, где доступна информация по миграционной теме.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в понедельник, 16 ноября, также опроверг это заявление: по его словам, на пяти рейсах "Белавиа" из российской столицы в этот день был только один иностранец.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759146532.html

https://ria.ru/20211117/stsenariy-1759387981.html

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