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Религия
https://ria.ru/20211117/pomosch-1759461350.html
Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи
Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи - РИА Новости, 17.11.2021
Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи
Мигранты из числа скопившихся на границе Белоруссии и Польши обращались за помощью в созданный Духовным собранием мусульман России (ДСМР) центр "Росмигрант",... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:16
2021-11-17T14:16
религия
белоруссия
москва
дмитрий песков
мид белоруссии
альбир крганов
белавиа
гитанас науседа
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мигранты из числа скопившихся на границе Белоруссии и Польши обращались за помощью в созданный Духовным собранием мусульман России (ДСМР) центр "Росмигрант", сказал РИА Новости председатель ДСМР, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений муфтий Альбир Крганов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС, в последнее время происходят их стычки с польскими силовиками, охраняющими границу. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе, все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов."К нам на ресурс "Росмигрант", который есть при Духовном собрании, обращались люди оттуда с просьбой оказать помощь. Но Белоруссия – это суверенное государство, братское нам, но тем не менее мы не можем в другом государстве вести деятельность", - сказал муфтий.Крганов отметил, что белорусские религиозные организации стараются помогать беженцам, и выразил им благодарность. "Мы видим, что религиозные организации там помогают им по мере возможности - спасибо им за это: людям нужно помогать, где бы это ни было", - добавил он.В 2020 году ДСМР создало Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов "Росмигрант", а также открыло для них горячую линию. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт Росмигрант.рф, где доступна информация по миграционной теме.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в понедельник, 16 ноября, также опроверг это заявление: по его словам, на пяти рейсах "Белавиа" из российской столицы в этот день был только один иностранец.
https://ria.ru/20211115/migranty-1759146532.html
https://ria.ru/20211117/stsenariy-1759387981.html
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белоруссия, москва, дмитрий песков, мид белоруссии, альбир крганов, белавиа, гитанас науседа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:16 17.11.2021
 
Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи

Беженцы на границе Польши обращаются к российским единоверцам за помощью, заявил муфтий

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мигранты из числа скопившихся на границе Белоруссии и Польши обращались за помощью в созданный Духовным собранием мусульман России (ДСМР) центр "Росмигрант", сказал РИА Новости председатель ДСМР, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений муфтий Альбир Крганов.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС, в последнее время происходят их стычки с польскими силовиками, охраняющими границу. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе, все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 17:57
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
"К нам на ресурс "Росмигрант", который есть при Духовном собрании, обращались люди оттуда с просьбой оказать помощь. Но Белоруссия – это суверенное государство, братское нам, но тем не менее мы не можем в другом государстве вести деятельность", - сказал муфтий.
Крганов отметил, что белорусские религиозные организации стараются помогать беженцам, и выразил им благодарность. "Мы видим, что религиозные организации там помогают им по мере возможности - спасибо им за это: людям нужно помогать, где бы это ни было", - добавил он.
В 2020 году ДСМР создало Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов "Росмигрант", а также открыло для них горячую линию. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт Росмигрант.рф, где доступна информация по миграционной теме.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в понедельник, 16 ноября, также опроверг это заявление: по его словам, на пяти рейсах "Белавиа" из российской столицы в этот день был только один иностранец.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 02:30
Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
 
РелигияБелоруссияМоскваДмитрий ПесковМИД БелоруссииАльбир КргановБелавиаГитанас НауседаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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