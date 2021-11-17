Беженцы на границе Польши попросили российских мусульман о помощи
Беженцы на границе Польши обращаются к российским единоверцам за помощью, заявил муфтий
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мигранты из числа скопившихся на границе Белоруссии и Польши обращались за помощью в созданный Духовным собранием мусульман России (ДСМР) центр "Росмигрант", сказал РИА Новости председатель ДСМР, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений муфтий Альбир Крганов.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС, в последнее время происходят их стычки с польскими силовиками, охраняющими границу. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе, все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
"К нам на ресурс "Росмигрант", который есть при Духовном собрании, обращались люди оттуда с просьбой оказать помощь. Но Белоруссия – это суверенное государство, братское нам, но тем не менее мы не можем в другом государстве вести деятельность", - сказал муфтий.
Крганов отметил, что белорусские религиозные организации стараются помогать беженцам, и выразил им благодарность. "Мы видим, что религиозные организации там помогают им по мере возможности - спасибо им за это: людям нужно помогать, где бы это ни было", - добавил он.
В 2020 году ДСМР создало Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов "Росмигрант", а также открыло для них горячую линию. В рамках проекта был запущен многоязычный сайт Росмигрант.рф, где доступна информация по миграционной теме.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, при этом Москва прилагает все усилия для разрешения ситуации. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в понедельник, 16 ноября, также опроверг это заявление: по его словам, на пяти рейсах "Белавиа" из российской столицы в этот день был только один иностранец.