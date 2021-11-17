https://ria.ru/20211117/polyakova-1759448392.html
Оксана Полякова
Оксана Полякова - РИА Новости, 17.11.2021
Оксана Полякова
Год назад семья моей подруги вместе с родителями с обеих сторон заболела. Свекор умер. Муж теперь лечится от осложнений. Меня это впечатлило, и я сразу сказала... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:17
2021-11-17T13:17
2021-11-17T13:17
сохрани друга
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Год назад семья моей подруги вместе с родителями с обеих сторон заболела. Свекор умер. Муж теперь лечится от осложнений. Меня это впечатлило, и я сразу сказала себе: будет прививка, пойду сделаю. И, к сведению, я за все прививки. И вот спустя несколько месяцев прививка появилась в городе и я не задумываясь записалась в январе на вакцинацию. Было страшно, где-то в глубине души червячок сомнения копался. Но здравый смысл победил. И я этому очень рада. Муж и свекровь тоже провакцинировались.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Год назад семья моей подруги вместе с родителями с обеих сторон заболела. Свекор умер. Муж теперь лечится от осложнений. Меня это впечатлило, и я сразу сказала себе: будет прививка, пойду сделаю. И, к сведению, я за все прививки. И вот спустя несколько месяцев прививка появилась в городе и я не задумываясь записалась в январе на вакцинацию. Было страшно, где-то в глубине души червячок сомнения копался. Но здравый смысл победил. И я этому очень рада. Муж и свекровь тоже провакцинировались.