https://ria.ru/20211117/polyakova-1759448392.html

Оксана Полякова

Оксана Полякова - РИА Новости, 17.11.2021

Оксана Полякова

Год назад семья моей подруги вместе с родителями с обеих сторон заболела. Свекор умер. Муж теперь лечится от осложнений. Меня это впечатлило, и я сразу сказала... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:17

2021-11-17T13:17

2021-11-17T13:17

сохрани друга

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Год назад семья моей подруги вместе с родителями с обеих сторон заболела. Свекор умер. Муж теперь лечится от осложнений. Меня это впечатлило, и я сразу сказала себе: будет прививка, пойду сделаю. И, к сведению, я за все прививки. И вот спустя несколько месяцев прививка появилась в городе и я не задумываясь записалась в январе на вакцинацию. Было страшно, где-то в глубине души червячок сомнения копался. Но здравый смысл победил. И я этому очень рада. Муж и свекровь тоже провакцинировались.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60