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В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией
В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией - РИА Новости, 17.11.2021
В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией
Строительство капитального заграждения на границе Польши и Белоруссии начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:27
2021-11-17T11:27
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Строительство капитального заграждения на границе Польши и Белоруссии начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения."Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря", - сказал Мруз.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки. Он рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.До этого в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:27 17.11.2021
 
В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией

Сенатор Мруз: строительство заграждения на границе Польши и Белоруссии начнется 15 декабря

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
Беженцы у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Строительство капитального заграждения на границе Польши и Белоруссии начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения.
"Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря", - сказал Мруз.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 08:00
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Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки. Он рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.
До этого в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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