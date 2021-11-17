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В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией

В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией - РИА Новости, 17.11.2021

В Польше назвали дату начала строительства стены на границе с Белоруссией

Строительство капитального заграждения на границе Польши и Белоруссии начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:27

2021-11-17T11:27

2021-11-17T11:27

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Строительство капитального заграждения на границе Польши и Белоруссии начнется 15 декабря, заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения."Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря", - сказал Мруз.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что строительство ограждения на польско-белорусской границе будет вестись в три смены 24 часа в сутки. Он рассказал, что предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.До этого в Польше приняли закон о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. В настоящее время там имеется временное заграждение из колючей проволоки.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T11:27 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии