Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/pochta-1759408761.html
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии - РИА Новости, 17.11.2021
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии
В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:29
2021-11-17T11:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
почта россии
внуково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601949652_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_91dd5389e1f65744ccea4caea1b655a6.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — рассказали там.Собеседник агентства напомнил, что сейчас активный сезон, и сортировочный центр максимально загружен."А значит, справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек у нас не получится. Задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся далеко не всех клиентов", — добавил он."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. У нее 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. Сто процентов акций компании принадлежит государству.
https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748387947.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601949652_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_e663c2627c18a75f1b2b3c8e3360079e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, почта россии, внуково
10:29 17.11.2021 (обновлено: 11:25 17.11.2021)
 
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии

"Почта России" сообщила о задержке посылок в Москве из-за аварии в сортировочном центре

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудницы на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
Сотрудницы на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — рассказали там.
Собеседник агентства напомнил, что сейчас активный сезон, и сортировочный центр максимально загружен.
"А значит, справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек у нас не получится. Задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся далеко не всех клиентов", — добавил он.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. У нее 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. Сто процентов акций компании принадлежит государству.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 16:14
"Почта России" заявила, что начнет доставлять посылки на беспилотниках
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПочта РоссииВнуково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
Лента новостейМолния
"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект