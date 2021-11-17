https://ria.ru/20211117/pochta-1759408761.html

"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии

"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии - РИА Новости, 17.11.2021

"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии

В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:29

2021-11-17T10:29

2021-11-17T11:25

общество

московская область (подмосковье)

москва

почта россии

внуково

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — рассказали там.Собеседник агентства напомнил, что сейчас активный сезон, и сортировочный центр максимально загружен."А значит, справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек у нас не получится. Задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся далеко не всех клиентов", — добавил он."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. У нее 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. Сто процентов акций компании принадлежит государству.

https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748387947.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, почта россии, внуково