https://ria.ru/20211117/pochta-1759408761.html
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии - РИА Новости, 17.11.2021
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии
В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:29
2021-11-17T10:29
2021-11-17T11:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
почта россии
внуково
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — рассказали там.Собеседник агентства напомнил, что сейчас активный сезон, и сортировочный центр максимально загружен."А значит, справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек у нас не получится. Задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся далеко не всех клиентов", — добавил он."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. У нее 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. Сто процентов акций компании принадлежит государству.
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общество, московская область (подмосковье), москва, почта россии, внуково
10:29 17.11.2021 (обновлено: 11:25 17.11.2021)
"Почта России" предупредила о задержке посылок в Москве из-за аварии
"Почта России" сообщила о задержке посылок в Москве из-за аварии в сортировочном центре
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В сортировочном центре "Почты России
" во Внуково произошла авария с электрокабелем, возможны перебои с доставкой посылок по столичному региону, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — рассказали там.
Собеседник агентства напомнил, что сейчас активный сезон, и сортировочный центр максимально загружен.
"А значит, справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек у нас не получится. Задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся далеко не всех клиентов", — добавил он.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. У нее 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. Сто процентов акций компании принадлежит государству.