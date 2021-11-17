https://ria.ru/20211117/perepiska-1759552285.html

Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу

Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу - РИА Новости, 17.11.2021

Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу

Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:02

2021-11-17T22:02

2021-11-17T23:45

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.Это следует из опубликованной российским МИД переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.Так, глава российского внешнеполитического ведомства в своем письме подчеркнул необходимость хорошо подготовить министерскую встречу в "нормандском формате", в частности начать разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине, Донецку и Луганску.Свое письмо он сопроводил проектом такого документа, предложив коллегам выдвинуть комментарии и поправки.Как указано в ответе Мааса и Ле Дриана, в тексте "содержатся положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе "налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".В следующем письме Лавров пишет, что не может скрыть своего разочарования.Кроме того, в проекте коммюнике, предложенном Россией, содержалось положение о подготовке встречи лидеров стран — участниц "нормандского формата" для обсуждения "политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов".Ранее во вторник МИД опубликовал переписку Лаврова с Ле Дрианом и Маасом. Как пояснили на Смоленской площади, такое решение там приняли из-за искажения позиции Москвы, ее роли во внутриукраинском урегулировании и подходов к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате".Как следует из представленных документов, МИД заранее предупредил партнеров о публикации писем.

https://ria.ru/20211116/protest-1759268299.html

https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html

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в мире, киев, оон, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, хайко маас, минские соглашения, россия