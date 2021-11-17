Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/perepiska-1759552285.html
Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу
Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу - РИА Новости, 17.11.2021
Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу
Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:02
2021-11-17T23:45
в мире
киев
оон
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
хайко маас
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_8c82d3e38209db965b27642267ea35ff.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.Это следует из опубликованной российским МИД переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.Так, глава российского внешнеполитического ведомства в своем письме подчеркнул необходимость хорошо подготовить министерскую встречу в "нормандском формате", в частности начать разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине, Донецку и Луганску.Свое письмо он сопроводил проектом такого документа, предложив коллегам выдвинуть комментарии и поправки.Как указано в ответе Мааса и Ле Дриана, в тексте "содержатся положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе "налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".В следующем письме Лавров пишет, что не может скрыть своего разочарования.Кроме того, в проекте коммюнике, предложенном Россией, содержалось положение о подготовке встречи лидеров стран — участниц "нормандского формата" для обсуждения "политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов".Ранее во вторник МИД опубликовал переписку Лаврова с Ле Дрианом и Маасом. Как пояснили на Смоленской площади, такое решение там приняли из-за искажения позиции Москвы, ее роли во внутриукраинском урегулировании и подходов к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате".Как следует из представленных документов, МИД заранее предупредил партнеров о публикации писем.
https://ria.ru/20211116/protest-1759268299.html
https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html
киев
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_9209b5ba9016c6ce7ecf73290076d7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, оон, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, хайко маас, минские соглашения, россия
22:02 17.11.2021 (обновлено: 23:45 17.11.2021)
 
Лаврова разочаровала реакция Франции и Германии на предложения по Донбассу

Главы МИД Франции и Германии не поддержали тезис о налаживании диалога Киева с Донбассом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
Это следует из опубликованной российским МИД переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 12:42
Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу
Так, глава российского внешнеполитического ведомства в своем письме подчеркнул необходимость хорошо подготовить министерскую встречу в "нормандском формате", в частности начать разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине, Донецку и Луганску.
Свое письмо он сопроводил проектом такого документа, предложив коллегам выдвинуть комментарии и поправки.
Как указано в ответе Мааса и Ле Дриана, в тексте "содержатся положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе "налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".
В следующем письме Лавров пишет, что не может скрыть своего разочарования.

"Ваше заявление о неприятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по документу от 12 февраля 2015 года (Минские соглашения. — Прим. ред.)", — добавил глава МИД.

Кроме того, в проекте коммюнике, предложенном Россией, содержалось положение о подготовке встречи лидеров стран — участниц "нормандского формата" для обсуждения "политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 20:33
Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
Ранее во вторник МИД опубликовал переписку Лаврова с Ле Дрианом и Маасом. Как пояснили на Смоленской площади, такое решение там приняли из-за искажения позиции Москвы, ее роли во внутриукраинском урегулировании и подходов к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате".
Как следует из представленных документов, МИД заранее предупредил партнеров о публикации писем.
 
В миреКиевООНФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианХайко МаасМинские соглашенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
Лента новостейМолния
"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект