https://ria.ru/20211117/patrushev-1759509328.html
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии - РИА Новости, 17.11.2021
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:06
2021-11-17T17:06
2021-11-17T17:06
николай патрушев
узбекистан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, обсуждались проблемы стабильности в Центрально-Азиатском регионе, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Отдельное внимание уделено противодействию распространения коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по итогам переговоров Патрушев и Махмудов подписали план Совбезов двух стран на 2022-2023 годы, предусматривающий проведение российско-узбекистанских консультаций по вопросам национальной и региональной безопасности.
https://ria.ru/20211117/patrushev-1759473666.html
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николай патрушев, узбекистан, москва, россия
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии
Патрушев обсудил с секретарем СБ Узбекистана стабильность в Центральной Азии