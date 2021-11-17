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Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии - РИА Новости, 17.11.2021
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:06
2021-11-17T17:06
николай патрушев
узбекистан
москва
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, обсуждались проблемы стабильности в Центрально-Азиатском регионе, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Отдельное внимание уделено противодействию распространения коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по итогам переговоров Патрушев и Махмудов подписали план Совбезов двух стран на 2022-2023 годы, предусматривающий проведение российско-узбекистанских консультаций по вопросам национальной и региональной безопасности.
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николай патрушев, узбекистан, москва, россия
17:06 17.11.2021
 
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана стабильность в Центральной Азии

Патрушев обсудил с секретарем СБ Узбекистана стабильность в Центральной Азии

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, обсуждались проблемы стабильности в Центрально-Азиатском регионе, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Отдельное внимание уделено противодействию распространения коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по итогам переговоров Патрушев и Махмудов подписали план Совбезов двух стран на 2022-2023 годы, предусматривающий проведение российско-узбекистанских консультаций по вопросам национальной и региональной безопасности.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 15:06
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Николай ПатрушевУзбекистанМоскваРоссия
 
 
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