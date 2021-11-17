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Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении региональную безопасность
Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении региональную безопасность - РИА Новости, 17.11.2021
Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении региональную безопасность
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:44
2021-11-17T16:00
в мире
армения
москва
россия
николай патрушев
армен григорян
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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в мире, армения, москва, россия, николай патрушев, армен григорян
15:44 17.11.2021 (обновлено: 16:00 17.11.2021)
 
Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении региональную безопасность

Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении Григоряном региональную безопасность

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Бои на границе Армении и Азербайджана
16 ноября, 19:48Инфографика
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
 
В миреАрменияМоскваРоссияНиколай ПатрушевАрмен Григорян
 
 
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