https://ria.ru/20211117/patrushev-1759473666.html

Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику

Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику - РИА Новости, 17.11.2021

Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает пресс-служба Совбеза... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:06

2021-11-17T15:06

2021-11-17T15:06

николай патрушев

белоруссия

россия

александр вольфович

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.Кроме того, стороны подписали план сотрудничества между аппаратом СБ РФ и Государственным секретариатом Совбеза Белоруссии на 2022- 2023 годы, в котором отдельное внимание уделено взаимодействию в области стратегического планирования.

https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html

белоруссия

россия

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2021

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николай патрушев, белоруссия, россия, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии