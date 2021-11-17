https://ria.ru/20211117/patrushev-1759473666.html
Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику
Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику - РИА Новости, 17.11.2021
Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает пресс-служба Совбеза... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:06
2021-11-17T15:06
2021-11-17T15:06
николай патрушев
белоруссия
россия
александр вольфович
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.Кроме того, стороны подписали план сотрудничества между аппаратом СБ РФ и Государственным секретариатом Совбеза Белоруссии на 2022- 2023 годы, в котором отдельное внимание уделено взаимодействию в области стратегического планирования.
https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html
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николай патрушев, белоруссия, россия, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику
Патрушев обсудил с госсекретарем СБ Белоруссии миграционную политику и военную доктрину СГ