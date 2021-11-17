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Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний
Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний - РИА Новости, 17.11.2021
Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний
Появление новых опасных вирусов и пандемий — это следствие экспериментов с возбудителями болезней, считает секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:38
2021-11-17T16:35
общество
николай патрушев
москва
снг
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Появление новых опасных вирусов и пандемий — это следствие экспериментов с возбудителями болезней, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.На Западе неоднократно обвиняли Китай в причастности к пандемии. Первая вспышка SARS-CoV-2 произошла в Ухане в конце 2019 года, из-за чего выдвигались версии об искусственном происхождении коронавируса. Пекин, в частности, подвергался нападкам со стороны руководства США. КНР свою вину отрицает.Однако позже американская разведка пришла к выводу, что китайцы не создавали вирус в качестве биологического оружия или с помощью генной инженерии, а власти не знали о его существовании до первых очагов в Ухане. Однако однозначного ответа, передался ли SARS-CoV-2 от животного человеку естественным путем или был следствием лабораторной утечки, там не дали. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после собственного расследования называла наиболее вероятным происхождение инфекции от летучих мышей.
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общество, николай патрушев, москва, снг, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
10:38 17.11.2021 (обновлено: 16:35 17.11.2021)
 
Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний

Патрушев: тенденция к появлению новых пандемий стала следствием экспериментов с вирусами

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Появление новых опасных вирусов и пандемий — это следствие экспериментов с возбудителями болезней, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях", — сказал он, выступая на ежегодной встрече секретарей СБ стран СНГ в Москве. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

На Западе неоднократно обвиняли Китай в причастности к пандемии. Первая вспышка SARS-CoV-2 произошла в Ухане в конце 2019 года, из-за чего выдвигались версии об искусственном происхождении коронавируса. Пекин, в частности, подвергался нападкам со стороны руководства США. КНР свою вину отрицает.
Однако позже американская разведка пришла к выводу, что китайцы не создавали вирус в качестве биологического оружия или с помощью генной инженерии, а власти не знали о его существовании до первых очагов в Ухане. Однако однозначного ответа, передался ли SARS-CoV-2 от животного человеку естественным путем или был следствием лабораторной утечки, там не дали. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после собственного расследования называла наиболее вероятным происхождение инфекции от летучих мышей.
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