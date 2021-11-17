https://ria.ru/20211117/patrushev-1759410577.html

Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний

Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний - РИА Новости, 17.11.2021

Патрушев назвал причину появления новых инфекционных заболеваний

Появление новых опасных вирусов и пандемий — это следствие экспериментов с возбудителями болезней, считает секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:38

2021-11-17T10:38

2021-11-17T16:35

общество

николай патрушев

москва

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здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Появление новых опасных вирусов и пандемий — это следствие экспериментов с возбудителями болезней, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.На Западе неоднократно обвиняли Китай в причастности к пандемии. Первая вспышка SARS-CoV-2 произошла в Ухане в конце 2019 года, из-за чего выдвигались версии об искусственном происхождении коронавируса. Пекин, в частности, подвергался нападкам со стороны руководства США. КНР свою вину отрицает.Однако позже американская разведка пришла к выводу, что китайцы не создавали вирус в качестве биологического оружия или с помощью генной инженерии, а власти не знали о его существовании до первых очагов в Ухане. Однако однозначного ответа, передался ли SARS-CoV-2 от животного человеку естественным путем или был следствием лабораторной утечки, там не дали. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после собственного расследования называла наиболее вероятным происхождение инфекции от летучих мышей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/norvegiya-1759127743.html

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общество, николай патрушев, москва, снг, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19