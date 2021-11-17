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Патрушев предупредил о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана
Патрушев предупредил о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана - РИА Новости, 17.11.2021
Патрушев предупредил о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана
Если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество – оказать афганскому народу поддержку, события там могут развиваться по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:17
2021-11-17T10:24
в мире
николай патрушев
афганистан
москва
снг
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество – оказать афганскому народу поддержку, события там могут развиваться по катастрофическому сценарию, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.Патрушев уточнил, что трудно прогнозировать, какие у этого могут быть последствия для региона, стран СНГ и для всего мира в целом, но заверил, что они окажутся крайне негативными.Афганская тематика в этом году особенно актуальна в связи с приходом к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), что стало закономерным финалом двадцати лет безответственной политики США и их союзников, добавил Патрушев. По его словам, сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка – как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении.Также он заявил, что Афганистан не должен вновь стать полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков, не допустить этого - особо важная задача."Сегодня нам как никогда важно объединить усилия для слаженной и конструктивной работы на афганском направлении", - сказал Патрушев, выступая в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - подчеркнул он.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211110/afganistan-1758440660.html
https://ria.ru/20211110/afganistan-1758442124.html
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в мире, николай патрушев, афганистан, москва, снг, россия
10:17 17.11.2021 (обновлено: 10:24 17.11.2021)
 
Патрушев предупредил о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана

Патрушев: события в Афганистане могут развиваться по катастрофическому сценарию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество – оказать афганскому народу поддержку, события там могут развиваться по катастрофическому сценарию, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
"Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу – оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод", - приводит его слова пресс-служба аппарата СБ РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур
Патрушев уточнил, что трудно прогнозировать, какие у этого могут быть последствия для региона, стран СНГ и для всего мира в целом, но заверил, что они окажутся крайне негативными.
Афганская тематика в этом году особенно актуальна в связи с приходом к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), что стало закономерным финалом двадцати лет безответственной политики США и их союзников, добавил Патрушев. По его словам, сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка – как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 17:37Захват власти в Афганистане талибами
США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев
Также он заявил, что Афганистан не должен вновь стать полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков, не допустить этого - особо важная задача.
"Сегодня нам как никогда важно объединить усилия для слаженной и конструктивной работы на афганском направлении", - сказал Патрушев, выступая в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - подчеркнул он.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреНиколай ПатрушевАфганистанМоскваСНГРоссия
 
 
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