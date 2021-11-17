https://ria.ru/20211117/patogeny-1759495182.html
Голикова рассказала о создании национального каталога патогенов
Голикова рассказала о создании национального каталога патогенов - РИА Новости, 17.11.2021
Голикова рассказала о создании национального каталога патогенов
В стадии тестирования находится каталог патогенов со всей страны, это снизит риски безопасности РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:19
2021-11-17T16:19
2021-11-17T16:19
наука
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В стадии тестирования находится каталог патогенов со всей страны, это снизит риски безопасности РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Еще одним важным направлением деятельности Центра по биобезопасности (созданный на базе центра прикладной микробиологии и биотехнологий Роспотребнадзора) является каталогизация патогенов. К настоящему времени находится в стадии тестирования национальный каталог патогенных микроорганизмов, который позволит объединить все коллекционные фонды страны в одну базу данных для быстрого выявления и определения свойств патогенов. Это также является существенным фактором для снижения рисков безопасности страны", - сказала Голикова на совещании у президента РФ по вопросам развития генетических технологий в России.
https://ria.ru/20211117/biomaterialy-1759469065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия
Голикова рассказала о создании национального каталога патогенов
Голикова: Центр по биобезопасности создает национальный каталог патогенных микроорганизмов