23:08 17.11.2021 (обновлено: 23:24 17.11.2021)
Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств
Телеканал ОНТ: белорусские силовики получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина убегает после распыления сотрудниками польской полиции спецсредств через проволочные заграждения на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белорусские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.
"Нескольким понадобилась медицинская помощь. Серьезные ожоги", - сообщает в своем Telegram-канале гостелеканал ОНТ и публикует фотографии мужчины, голова, шея и руки которого покрыты темно-красными пятнами и волдырями.
Информация о пострадавших белорусских силовиках была озвучена и в эфире гостелеканала "Беларусь 1". Телеканал продемонстрировал видео, на котором медики обрабатывают мужчине пораженную кожу, а также промывают раствором глаз, верхнее веко которого покраснело и распухло.
Белорусское госагентство Белта в свое Telegram-канале также опубликовало фотографии пострадавшего. "Эти химсредства в сильной концентрации вызывают не только слезоточивость и раздражение глаз, но и оставляют химический ожог", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.
Помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что химические ожоги глаз зафиксированы у пострадавших в результате применения польской стороной спецсредств во время попытки прорыва во вторник через белорусско-польскую границу ближневосточных мигрантов.
Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".
Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.