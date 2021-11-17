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Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств

Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств - РИА Новости, 17.11.2021

Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств

Белорусские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T23:08

2021-11-17T23:08

2021-11-17T23:24

в мире

белоруссия

гродненская область

польша

вооруженные силы белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белорусские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе химические ожоги получили несколько белорусских силовиков."Нескольким понадобилась медицинская помощь. Серьезные ожоги", - сообщает в своем Telegram-канале гостелеканал ОНТ и публикует фотографии мужчины, голова, шея и руки которого покрыты темно-красными пятнами и волдырями.Информация о пострадавших белорусских силовиках была озвучена и в эфире гостелеканала "Беларусь 1". Телеканал продемонстрировал видео, на котором медики обрабатывают мужчине пораженную кожу, а также промывают раствором глаз, верхнее веко которого покраснело и распухло.Белорусское госагентство Белта в свое Telegram-канале также опубликовало фотографии пострадавшего. "Эти химсредства в сильной концентрации вызывают не только слезоточивость и раздражение глаз, но и оставляют химический ожог", - отмечается в сообщении.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.Помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что химические ожоги глаз зафиксированы у пострадавших в результате применения польской стороной спецсредств во время попытки прорыва во вторник через белорусско-польскую границу ближневосточных мигрантов.Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.

https://ria.ru/20211117/merkel-1759553718.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759535332.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759468666.html

https://ria.ru/20211117/polsha-1759456438.html

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в мире, белоруссия, гродненская область, польша, вооруженные силы белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии