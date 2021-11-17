Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/ozhogi-1759556882.html
Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств
Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств - РИА Новости, 17.11.2021
Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств
Белорусские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:08
2021-11-17T23:24
в мире
белоруссия
гродненская область
польша
вооруженные силы белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759339240_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_37304ca0fb76fbae8f97dec6d185beb8.jpg
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белорусские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе химические ожоги получили несколько белорусских силовиков."Нескольким понадобилась медицинская помощь. Серьезные ожоги", - сообщает в своем Telegram-канале гостелеканал ОНТ и публикует фотографии мужчины, голова, шея и руки которого покрыты темно-красными пятнами и волдырями.Информация о пострадавших белорусских силовиках была озвучена и в эфире гостелеканала "Беларусь 1". Телеканал продемонстрировал видео, на котором медики обрабатывают мужчине пораженную кожу, а также промывают раствором глаз, верхнее веко которого покраснело и распухло.Белорусское госагентство Белта в свое Telegram-канале также опубликовало фотографии пострадавшего. "Эти химсредства в сильной концентрации вызывают не только слезоточивость и раздражение глаз, но и оставляют химический ожог", - отмечается в сообщении.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.Помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что химические ожоги глаз зафиксированы у пострадавших в результате применения польской стороной спецсредств во время попытки прорыва во вторник через белорусско-польскую границу ближневосточных мигрантов.Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.
https://ria.ru/20211117/merkel-1759553718.html
https://ria.ru/20211117/migranty-1759535332.html
https://ria.ru/20211117/migranty-1759468666.html
https://ria.ru/20211117/polsha-1759456438.html
белоруссия
гродненская область
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759339240_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_005cc76855b2d1dd96498a1ea115c741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, гродненская область, польша, вооруженные силы белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:08 17.11.2021 (обновлено: 23:24 17.11.2021)
 
Белорусские военные получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств

Телеканал ОНТ: белорусские силовики получили ожоги из-за применения Польшей спецсредств

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина убегает после распыления сотрудниками польской полиции спецсредств через проволочные заграждения на белорусско-польской границе
Мужчина убегает после распыления сотрудниками польской полиции спецсредств через проволочные заграждения на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белорусские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.
"Нескольким понадобилась медицинская помощь. Серьезные ожоги", - сообщает в своем Telegram-канале гостелеканал ОНТ и публикует фотографии мужчины, голова, шея и руки которого покрыты темно-красными пятнами и волдырями.
Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 22:15
Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на границе с Белоруссией
Информация о пострадавших белорусских силовиках была озвучена и в эфире гостелеканала "Беларусь 1". Телеканал продемонстрировал видео, на котором медики обрабатывают мужчине пораженную кожу, а также промывают раствором глаз, верхнее веко которого покраснело и распухло.
Белорусское госагентство Белта в свое Telegram-канале также опубликовало фотографии пострадавшего. "Эти химсредства в сильной концентрации вызывают не только слезоточивость и раздражение глаз, но и оставляют химический ожог", - отмечается в сообщении.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 19:05
МИД назвал намерения Польши подключить НАТО к ситуации с беженцами опасными
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.
Помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что химические ожоги глаз зафиксированы у пострадавших в результате применения польской стороной спецсредств во время попытки прорыва во вторник через белорусско-польскую границу ближневосточных мигрантов.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 14:47
Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине
Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".
Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 13:51
Польская журналистская организация заявила о нападении солдат на репортеров
 
В миреБелоруссияГродненская областьПольшаВооруженные силы БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
Лента новостейМолния
"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект