https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759442501.html
СК раскрыл подробности отравления метанолом в Казани
СК раскрыл подробности отравления метанолом в Казани - РИА Новости, 17.11.2021
СК раскрыл подробности отравления метанолом в Казани
Отравившиеся в Казани метанолом молодые люди выпили "незамерзайку", по ошибке забрав ее из каршерингового автомобиля вместо алкоголя, сообщает следственное... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:01
2021-11-17T13:01
2021-11-17T13:05
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Отравившиеся в Казани метанолом молодые люди выпили "незамерзайку", по ошибке забрав ее из каршерингового автомобиля вместо алкоголя, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.Следователи провели осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого изъяли бутыль из-под "незамерзайки". Как отмечается, проведенное исследование показало наличие в бутыли следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника."Следствием опрошены четверо местных жителей 1990-2000 годов рождения, которые продали алкоголь. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено", - подчеркивает ведомство.Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Назначены генетические и химические экспертизы.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
13:01 17.11.2021 (обновлено: 13:05 17.11.2021)
СК раскрыл подробности отравления метанолом в Казани
Молодые люди, отравившиеся метанолом в Казани, выпили "незамерзайку"с ароматизаторами
КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости.
Отравившиеся в Казани
метанолом молодые люди выпили "незамерзайку", по ошибке забрав ее из каршерингового автомобиля вместо алкоголя, сообщает следственное управление СК
РФ по Татарстану.
По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, 14 из них употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.
"Следствием установлено, что накануне один из них приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили", - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого изъяли бутыль из-под "незамерзайки". Как отмечается, проведенное исследование показало наличие в бутыли следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника.
"Следствием опрошены четверо местных жителей 1990-2000 годов рождения, которые продали алкоголь. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено", - подчеркивает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Назначены генетические и химические экспертизы.