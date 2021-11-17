https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759399659.html

Минздрав рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани

Минздрав рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани - РИА Новости, 17.11.2021

Минздрав рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани

Состояние 13 молодых людей, госпитализированных накануне с отравлением метанолом, за ночь существенно не изменилось, три девушки остаются в реанимации, сообщил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:23

2021-11-17T09:23

2021-11-17T09:23

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Состояние 13 молодых людей, госпитализированных накануне с отравлением метанолом, за ночь существенно не изменилось, три девушки остаются в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.По информации минздрава, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки - в тяжелом состоянии в реанимации. Как уточнили в региональном СУСК, пострадавшие 1999-2003 годов рождения. По предварительным данным, они гуляли большой компанией и употребили алкоголь, приобретенный у неустановленного лица. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Состояние без изменений, трое остаются в реанимации, врачи продолжают лечение", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель минздрава сообщал, что в числе пострадавших пять девушек и восемь молодых людей. Одна из отравившихся девушек находится в крайне тяжелом состоянии, две другие пациентки реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

https://ria.ru/20211022/metanol-1755823766.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)