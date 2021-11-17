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В США случайно обнаружили пробирки с ярлыками "Оспа"
В США случайно обнаружили пробирки с ярлыками "Оспа" - РИА Новости, 18.11.2021
В США случайно обнаружили пробирки с ярлыками "Оспа"
Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-17T21:12
2021-11-18T00:02
в мире
сша
пенсильвания
министерство внутренней безопасности сша
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)."Замороженные пробирки с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", — сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске.Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. "Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок", — отметили в регуляторе.Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 "подозрительных" пробирок, пять с ярлыком "Оспа" и десять с ярлыком "Осповакцина" (vaccinia), все они были изъяты.
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в мире, сша, пенсильвания, министерство внутренней безопасности сша
21:12 17.11.2021 (обновлено: 00:02 18.11.2021)
 
В США случайно обнаружили пробирки с ярлыками "Оспа"

Пробирки с ярлыком "Оспа" случайно обнаружены в центре исследования вакцин в США

© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Fotolia / capifrutta
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Замороженные пробирки с ярлыками "Оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", — сообщил регулятор CDC телеканалу, отметив, что сотрудник был в перчатках и маске.
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Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. "Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок", — отметили в регуляторе.
Как уточняет телеканал, последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.
Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США сообщает, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где были обнаружены 15 "подозрительных" пробирок, пять с ярлыком "Оспа" и десять с ярлыком "Осповакцина" (vaccinia), все они были изъяты.
 
В миреСШАПенсильванияМинистерство внутренней безопасности США
 
 
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