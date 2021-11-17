https://ria.ru/20211117/opasno-1759548214.html

Как в Чернобыле. Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии

Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии - РИА Новости, 17.11.2021

Как в Чернобыле. Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль считает, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Своим мнение он поделился в беседе с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:59

2021-11-17T20:59

2021-11-17T20:59

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль считает, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Своим мнение он поделился в беседе с Четвертым каналом."Надо свечку поставить за то, чтобы <…> не взорвалось, потому что все — старье", — сказал он.По его данным, сейчас энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Москаль счел, что это может "закончиться большой трагедией" для страны.В начале ноября глава минэнерго Герман Галущенко заявлял, что Киев обеспечен ядерным топливом на полтора года вперед. Многих экспертов, в свою очередь, беспокоит не "большая загрузка" АЭС, а решение Украины использовать на станциях американское топливо Westinghouse. Специалисты напоминали, что АЭС были построены по советским проектам, а в российском МИД, в свою очередь, называли сделку примером "неприемлемой спешки и игнорирования соображений ядерной безопасности".

https://ria.ru/20210528/katastrofa-1734668171.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

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в мире, украина, киев, мвд украины, westinghouse electric, геннадий москаль