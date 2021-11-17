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Как в Чернобыле. Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии
Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии - РИА Новости, 17.11.2021
Как в Чернобыле. Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии
Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль считает, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Своим мнение он поделился в беседе с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:59
2021-11-17T20:59
в мире
украина
киев
мвд украины
westinghouse electric
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль считает, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Своим мнение он поделился в беседе с Четвертым каналом."Надо свечку поставить за то, чтобы &lt;…&gt; не взорвалось, потому что все — старье", — сказал он.По его данным, сейчас энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Москаль счел, что это может "закончиться большой трагедией" для страны.В начале ноября глава минэнерго Герман Галущенко заявлял, что Киев обеспечен ядерным топливом на полтора года вперед. Многих экспертов, в свою очередь, беспокоит не "большая загрузка" АЭС, а решение Украины использовать на станциях американское топливо Westinghouse. Специалисты напоминали, что АЭС были построены по советским проектам, а в российском МИД, в свою очередь, называли сделку примером "неприемлемой спешки и игнорирования соображений ядерной безопасности".
https://ria.ru/20210528/katastrofa-1734668171.html
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в мире, украина, киев, мвд украины, westinghouse electric, геннадий москаль
20:59 17.11.2021
 
Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии

Украинский генерал Москаль: на АЭС в стране может случиться большая трагедия

CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль считает, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Своим мнение он поделился в беседе с Четвертым каналом.
"Надо свечку поставить за то, чтобы <…> не взорвалось, потому что все — старье", — сказал он.
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По его данным, сейчас энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Москаль счел, что это может "закончиться большой трагедией" для страны.
В начале ноября глава минэнерго Герман Галущенко заявлял, что Киев обеспечен ядерным топливом на полтора года вперед. Многих экспертов, в свою очередь, беспокоит не "большая загрузка" АЭС, а решение Украины использовать на станциях американское топливо Westinghouse. Специалисты напоминали, что АЭС были построены по советским проектам, а в российском МИД, в свою очередь, называли сделку примером "неприемлемой спешки и игнорирования соображений ядерной безопасности".
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В миреУкраинаКиевМВД УкраиныWestinghouse ElectricГеннадий Москаль
 
 
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