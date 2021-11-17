Международный форум молодых лидеров в Омске собрал более 200 участников
Форум "Россия — Центрально-Азиатский регион" собрал в Омске более 200 участников
ОМСК, 17 ноя – РИА Новости. Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" собрал в Омске более 200 участников из шести стран, сообщает в среду правительство Омской области.
Международное мероприятие, которое проходит с 16 по 19 ноября, собрало молодых лидеров из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии – более 200 человек. Накануне для них провели экскурсию по городу и нетворкинг-сессию, а в среду началась двухдневная деловая программа. Старт событию дал губернатор Омской области Александр Бурков.
"Вы мобильны, открыты для диалога, обладаете особым инновационным потенциалом. Вашими совместными усилиями воплощаются в жизнь самые передовые инициативы, которые позволяют делать жизнь наших граждан лучше. Уверен, в рамках работы форума будут достигнуты договоренности, которые окажут позитивное влияние на судьбу сотрудничества России и Центрально-Азиатского региона", - сказал глава региона, который подключился к церемонии по видеосвязи.
В свою очередь замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов сообщил, что для реализации различных идей молодежи в Омске открыт проектный офис международного молодежного сотрудничества. Он отметил, что лучшие идеи, озвученные на форуме, найдут поддержку и будут включены в план работы проектного офиса "Россия – Центрально-Азиатский регион" на следующий год.
"Приятно видеть столько заинтересованных в развитии молодых людей, говорящих на одном языке, мыслящих едиными категориями. Здесь, на форуме, у вас есть возможность найти партнеров, с которыми в дальнейшем вы сможете реализовывать различные инициативы", - сказал он.
Заместитель председательства правительства Омской области Татьяна Дернова отметила, что для Омской области очень престижно принимать международный форум. "У нас есть серьезные наработки и в развитии молодежной политики, и опыт проведения различных международных форумов. Наши возможности высоко оценили, и мы должны оправдать это доверие", - сказала она.