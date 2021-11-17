https://ria.ru/20211117/omsk-1759442174.html

Международный форум молодых лидеров в Омске собрал более 200 участников

Международный форум молодых лидеров в Омске собрал более 200 участников - РИА Новости, 17.11.2021

Международный форум молодых лидеров в Омске собрал более 200 участников

Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" собрал в Омске более 200 участников из шести стран, сообщает в среду правительство Омской области. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:00

2021-11-17T13:00

2021-11-17T13:00

омская область

омск

александр бурков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

андрей платонов

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ОМСК, 17 ноя – РИА Новости. Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" собрал в Омске более 200 участников из шести стран, сообщает в среду правительство Омской области.Международное мероприятие, которое проходит с 16 по 19 ноября, собрало молодых лидеров из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии – более 200 человек. Накануне для них провели экскурсию по городу и нетворкинг-сессию, а в среду началась двухдневная деловая программа. Старт событию дал губернатор Омской области Александр Бурков.В свою очередь замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов сообщил, что для реализации различных идей молодежи в Омске открыт проектный офис международного молодежного сотрудничества. Он отметил, что лучшие идеи, озвученные на форуме, найдут поддержку и будут включены в план работы проектного офиса "Россия – Центрально-Азиатский регион" на следующий год.Заместитель председательства правительства Омской области Татьяна Дернова отметила, что для Омской области очень престижно принимать международный форум. "У нас есть серьезные наработки и в развитии молодежной политики, и опыт проведения различных международных форумов. Наши возможности высоко оценили, и мы должны оправдать это доверие", - сказала она.

https://ria.ru/20211110/skoraya-1758394360.html

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, александр бурков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), андрей платонов