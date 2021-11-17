https://ria.ru/20211117/omsk-1759434146.html

Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль

Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль - РИА Новости, 17.11.2021

Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль

Следователи начали расследование обстоятельств охоты в Большеуковском районе Омской области, где неделю назад задержали автомобиль с сотрудниками силовых... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:20

2021-11-17T12:20

2021-11-17T12:20

происшествия

омская область

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Следователи начали расследование обстоятельств охоты в Большеуковском районе Омской области, где неделю назад задержали автомобиль с сотрудниками силовых структур, которые везли туши убитых животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее областное УМВД РФ сообщало о возбуждении уголовного дела из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный. СМИ писали, что в охоте могли принимать участие пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП.По данным СУСК ночью 11 ноября возле деревни Шорино в Большеуковском районе "охотоведами во время рейда была задержана группа из 6 человек, в автомобиле обнаружены оружие, туши косуль и другие предметы, у двух охотников были путевки на добычу косули".Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а их руководители - к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20211116/rassledovanie-1759253889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), умвд россии по омской области, умвд рф, россия