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Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль
Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль - РИА Новости, 17.11.2021
Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль
Следователи начали расследование обстоятельств охоты в Большеуковском районе Омской области, где неделю назад задержали автомобиль с сотрудниками силовых... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:20
2021-11-17T12:20
происшествия
омская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Следователи начали расследование обстоятельств охоты в Большеуковском районе Омской области, где неделю назад задержали автомобиль с сотрудниками силовых структур, которые везли туши убитых животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее областное УМВД РФ сообщало о возбуждении уголовного дела из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный. СМИ писали, что в охоте могли принимать участие пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП.По данным СУСК ночью 11 ноября возле деревни Шорино в Большеуковском районе "охотоведами во время рейда была задержана группа из 6 человек, в автомобиле обнаружены оружие, туши косуль и другие предметы, у двух охотников были путевки на добычу косули".Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а их руководители - к строгой дисциплинарной ответственности.
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происшествия, омская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), умвд россии по омской области, умвд рф, россия
12:20 17.11.2021
 
Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль

СК начал расследование обстоятельств охоты на косуль в Омской области

© Фото : предоставлено Сергеем КрасиковымКосули
Косули - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : предоставлено Сергеем Красиковым
Читать ria.ru в
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Следователи начали расследование обстоятельств охоты в Большеуковском районе Омской области, где неделю назад задержали автомобиль с сотрудниками силовых структур, которые везли туши убитых животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее областное УМВД РФ сообщало о возбуждении уголовного дела из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный. СМИ писали, что в охоте могли принимать участие пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП.
По данным СУСК ночью 11 ноября возле деревни Шорино в Большеуковском районе "охотоведами во время рейда была задержана группа из 6 человек, в автомобиле обнаружены оружие, туши косуль и другие предметы, у двух охотников были путевки на добычу косули".
"Охоту на территории заказника задержанные лица отрицали. Пятеро из задержанных являются сотрудниками правоохранительных органов и один гражданский. Сейчас требуется выяснить, был ли факт незаконной охоты", — сказали в ведомстве, добавив, что среди задержанных были сотрудники службы судебных приставов и полицейские из соседнего района.
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а их руководители - к строгой дисциплинарной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 11:33
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ПроисшествияОмская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)УМВД России по Омской областиУМВД РФРоссия
 
 
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