Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль
СК начал расследование обстоятельств охоты на косуль в Омской области
© Фото : предоставлено Сергеем КрасиковымКосули
© Фото : предоставлено Сергеем Красиковым
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Следователи начали расследование обстоятельств охоты в Большеуковском районе Омской области, где неделю назад задержали автомобиль с сотрудниками силовых структур, которые везли туши убитых животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее областное УМВД РФ сообщало о возбуждении уголовного дела из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный. СМИ писали, что в охоте могли принимать участие пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП.
По данным СУСК ночью 11 ноября возле деревни Шорино в Большеуковском районе "охотоведами во время рейда была задержана группа из 6 человек, в автомобиле обнаружены оружие, туши косуль и другие предметы, у двух охотников были путевки на добычу косули".
"Охоту на территории заказника задержанные лица отрицали. Пятеро из задержанных являются сотрудниками правоохранительных органов и один гражданский. Сейчас требуется выяснить, был ли факт незаконной охоты", — сказали в ведомстве, добавив, что среди задержанных были сотрудники службы судебных приставов и полицейские из соседнего района.
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а их руководители - к строгой дисциплинарной ответственности.