https://ria.ru/20211117/ogurtsy-1759538763.html

В России подешевели огурцы

В России подешевели огурцы - РИА Новости, 17.11.2021

В России подешевели огурцы

Темп прироста цен на помидоры, картофель и капусту в России с 9 по 15 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь огурцы подешевели... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:31

2021-11-17T19:31

2021-11-17T19:31

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Темп прироста цен на помидоры, картофель и капусту в России с 9 по 15 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь огурцы подешевели впервые с конца августа, после 10 недель непрерывного роста, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,3%. В частности, картофель подорожал на 0,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,53%, помидоры - на 0,04%. В свою очередь, огурцы подешевели на 2,09%, репчатый лук - на 0,7%, морковь - на 0,44%, яблоки - на 0,4%.С начала года к 15 ноября картофель в России подорожал на 52,19%, капуста - на 89,19%, лук - на 16,81%, морковь - на 29,44%, помидоры - на 5,71%. Огурцы с начала года подешевели на 18,28%, яблоки - на 5,82%.За предыдущий период, со 2 по 8 ноября, картофель вырос в цене на 0,82%, капуста - на 1,08%, огурцы - на 2,76%, помидоры - на 2,52%. Лук тогда подешевел на 1,08%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,5%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 0,5%.С 9 по 15 ноября в России выросли цены на стерилизованное молоко (на 0,6%), сливочное масло, сычужные сыры (на 0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин (на 0,4%), говядину, свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сметану, жирный творог, печенье (на 0,3%).Обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,2%. В свою очередь баранина, овощные консервы для детского питания и водка подешевели на 0,1%.Рост цен на мясо кур, яйца, гречневую крупу, сахар и подсолнечное масло в России с 9 по 15 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,21%. За предыдущую неделю, со 2 по 8 ноября, мясо кур подорожало на 0,41%, а с начала года по 15 ноября цена на него выросла на 27,15%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,9% (со 2 по 8 ноября - на 0,99%, а с начала года яйца выросли в цене на 7,87%).Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,52%. Со 2 по 8 ноября цены на сахар выросли на 0,56%, а с начала года по 15 ноября - прибавили 7,81%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,08%, тогда как неделей ранее оно выросло в цене на 0,16%. С начала года по 15 ноября подсолнечное масло подорожало на 6,71%.Гречка с 9 по 15 ноября выросла в цене на 1,15%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,28%, а с начала года цены поднялись на 18,27%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,89% (за предыдущий период - на 0,4%, рост с начала года - на 8,36%), черный хлеб - на 0,43% (за предыдущий период - на 0,68%, с начала года - на 7,47%), макаронные изделия - на 0,47% (после роста на 0,88%, с начала года цены увеличились на 10,28%).Вермишель повысилась в цене на 0,73% (за предыдущий период - увеличение на 0,61%, рост с начала года - 10,02%). Цены на белый хлеб выросли на 0,4% (неделей ранее - на 0,6%, рост с начала года - на 7,36%). Цены на рис увеличились на 0,27% (неделей ранее - на 0,58%, с начала года - выросли на 5,37%), на пшено - на 0,46% (за предыдущий период - на 0,33%, с начала года - уменьшились на 2,2%).

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

https://ria.ru/20211101/tseny-1757137546.html

https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

https://ria.ru/20211018/ovsyanka-1754995257.html

https://rsport.ria.ru/20211110/tsink-1758314351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия