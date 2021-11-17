https://ria.ru/20211117/ogranicheniya-1759532518.html

Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19

Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19

Сначала нужно всех привить, тогда перестанут действовать ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:48

2021-11-17T18:48

2021-11-17T18:48

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сначала нужно всех привить, тогда перестанут действовать ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения", - сказала Попова на заседании комета Госдумы по охране здоровья.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета от COVID в 80% до лета 2022 года. Она также обратила внимание, что страны, которые масштабно прививают население, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии.

https://ria.ru/20211110/immunitet-1758413537.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19