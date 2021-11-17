https://ria.ru/20211117/ogranicheniya-1759532518.html
Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19
Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19
Сначала нужно всех привить, тогда перестанут действовать ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:48
2021-11-17T18:48
2021-11-17T18:48
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сначала нужно всех привить, тогда перестанут действовать ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения", - сказала Попова на заседании комета Госдумы по охране здоровья.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета от COVID в 80% до лета 2022 года. Она также обратила внимание, что страны, которые масштабно прививают население, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии.
https://ria.ru/20211110/immunitet-1758413537.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19
Попова: сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения по COVID-19