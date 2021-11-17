https://ria.ru/20211117/ofshor-1759467041.html

"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ

"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ - РИА Новости, 17.11.2021

"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ

Члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках, утверждается в тексте "досье Пандоры", который был опубликован Международным... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:41

2021-11-17T14:41

2021-11-17T14:41

в мире

багамы

британские виргинские острова

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_0:155:3191:1951_1920x0_80_0_0_95933822cc183cc38f7ca5e2fc34c97d.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках, утверждается в тексте "досье Пандоры", который был опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).Ранее в "досье Пандоры" утверждалось, что премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах.В новом тексте, опубликованном ICIJ, говорится, что ОАЭ приглашают различные подставные компании, предпочитающие скрывать личности своих настоящих владельцев, и предлагают десятки внутренних зон свободной торговли, которые дают им "еще больше теней". Утверждается, что в ОАЭ базируются тысячи фирм, которые помогают клиентам регистрировать компании, которые трудно отследить для людей, работающих и живущих за пределами Эмиратов.В документах, на которые ссылается ICIJ, говорится, что офшорные компании принадлежат, в частности, братьям наследного принца Абу-Даби – Хаззе бен Зейду Аль Нахайяну и Тахнуну бен Зейду Аль Нахаяйну. Оба брата, по версии расследователей, владеют компаниями за пределами ОАЭ."В 2016 году компания Hadef & Partners, имеющая офисы в Абу-Даби и Дубае, помогла шейху Хаззе зарегистрировать в ОАЭ компанию под названием Loomington Investments Ltd. Документы показывают, что Хаззе принадлежат две компании на Британских Виргинских островах и на Сейшелах, использующих это же название, и что он передал акции от сейшельской компании эмиратской. В документах говорится, что целью этих офшорных компаний было владение недвижимым имуществом на Сейшельских островах", - сообщается в "досье Пандоры".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.

https://ria.ru/20211013/chili-1754408353.html

багамы

британские виргинские острова

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, багамы, британские виргинские острова, оаэ