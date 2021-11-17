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"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ
"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ - РИА Новости, 17.11.2021
"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ
Члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках, утверждается в тексте "досье Пандоры", который был опубликован Международным... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:41
2021-11-17T14:41
в мире
багамы
британские виргинские острова
оаэ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках, утверждается в тексте "досье Пандоры", который был опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).Ранее в "досье Пандоры" утверждалось, что премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах.В новом тексте, опубликованном ICIJ, говорится, что ОАЭ приглашают различные подставные компании, предпочитающие скрывать личности своих настоящих владельцев, и предлагают десятки внутренних зон свободной торговли, которые дают им "еще больше теней". Утверждается, что в ОАЭ базируются тысячи фирм, которые помогают клиентам регистрировать компании, которые трудно отследить для людей, работающих и живущих за пределами Эмиратов.В документах, на которые ссылается ICIJ, говорится, что офшорные компании принадлежат, в частности, братьям наследного принца Абу-Даби – Хаззе бен Зейду Аль Нахайяну и Тахнуну бен Зейду Аль Нахаяйну. Оба брата, по версии расследователей, владеют компаниями за пределами ОАЭ."В 2016 году компания Hadef &amp; Partners, имеющая офисы в Абу-Даби и Дубае, помогла шейху Хаззе зарегистрировать в ОАЭ компанию под названием Loomington Investments Ltd. Документы показывают, что Хаззе принадлежат две компании на Британских Виргинских островах и на Сейшелах, использующих это же название, и что он передал акции от сейшельской компании эмиратской. В документах говорится, что целью этих офшорных компаний было владение недвижимым имуществом на Сейшельских островах", - сообщается в "досье Пандоры".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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в мире, багамы, британские виргинские острова, оаэ
14:41 17.11.2021
 
"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ

"Досье Пандоры": члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках, утверждается в тексте "досье Пандоры", который был опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Ранее в "досье Пандоры" утверждалось, что премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах.
В новом тексте, опубликованном ICIJ, говорится, что ОАЭ приглашают различные подставные компании, предпочитающие скрывать личности своих настоящих владельцев, и предлагают десятки внутренних зон свободной торговли, которые дают им "еще больше теней". Утверждается, что в ОАЭ базируются тысячи фирм, которые помогают клиентам регистрировать компании, которые трудно отследить для людей, работающих и живущих за пределами Эмиратов.
В документах, на которые ссылается ICIJ, говорится, что офшорные компании принадлежат, в частности, братьям наследного принца Абу-Даби – Хаззе бен Зейду Аль Нахайяну и Тахнуну бен Зейду Аль Нахаяйну. Оба брата, по версии расследователей, владеют компаниями за пределами ОАЭ.
"В 2016 году компания Hadef & Partners, имеющая офисы в Абу-Даби и Дубае, помогла шейху Хаззе зарегистрировать в ОАЭ компанию под названием Loomington Investments Ltd. Документы показывают, что Хаззе принадлежат две компании на Британских Виргинских островах и на Сейшелах, использующих это же название, и что он передал акции от сейшельской компании эмиратской. В документах говорится, что целью этих офшорных компаний было владение недвижимым имуществом на Сейшельских островах", - сообщается в "досье Пандоры".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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