"Досье Пандоры" опубликовало данные об офшорах членов правящих семей ОАЭ
"Досье Пандоры": члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Члены правящих семей эмиратов ОАЭ фигурируют в офшорных денежных потоках, утверждается в тексте "досье Пандоры", который был опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Ранее в "досье Пандоры" утверждалось, что премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум пользовался услугами офшоров на Британских Виргинских островах и на Багамах.
В новом тексте, опубликованном ICIJ, говорится, что ОАЭ приглашают различные подставные компании, предпочитающие скрывать личности своих настоящих владельцев, и предлагают десятки внутренних зон свободной торговли, которые дают им "еще больше теней". Утверждается, что в ОАЭ базируются тысячи фирм, которые помогают клиентам регистрировать компании, которые трудно отследить для людей, работающих и живущих за пределами Эмиратов.
В документах, на которые ссылается ICIJ, говорится, что офшорные компании принадлежат, в частности, братьям наследного принца Абу-Даби – Хаззе бен Зейду Аль Нахайяну и Тахнуну бен Зейду Аль Нахаяйну. Оба брата, по версии расследователей, владеют компаниями за пределами ОАЭ.
"В 2016 году компания Hadef & Partners, имеющая офисы в Абу-Даби и Дубае, помогла шейху Хаззе зарегистрировать в ОАЭ компанию под названием Loomington Investments Ltd. Документы показывают, что Хаззе принадлежат две компании на Британских Виргинских островах и на Сейшелах, использующих это же название, и что он передал акции от сейшельской компании эмиратской. В документах говорится, что целью этих офшорных компаний было владение недвижимым имуществом на Сейшельских островах", - сообщается в "досье Пандоры".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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