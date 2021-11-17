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Генсек ОДКБ спрогнозировал полный крах афганской экономики
Генсек ОДКБ спрогнозировал полный крах афганской экономики - РИА Новости, 17.11.2021
Генсек ОДКБ спрогнозировал полный крах афганской экономики
В ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики и социальной сферы, из-за этого внутренний вооруженный конфликт в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:46
2021-11-17T13:46
2021-11-17T13:46
в мире
кабул (город)
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афганистан
одкб
снг
центральная азия
станислав зась
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики и социальной сферы, из-за этого внутренний вооруженный конфликт в стране может усилиться, заявил в среду генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."При этом в Центральной Азии обстановка после смены власти в Афганистане остается сложной, напряженной и малопредсказуемой. Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы. В этом случае возможно усиление внутреннего вооруженного противостояния в Афганистане, активизация деятельности террористических формирований и расширение наркопроизводства. Все это несомненно затронет безопасность всех стран региона", - сказал Зась на совещании секретарей советов безопасности стран СНГ.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, одкб, снг, центральная азия, станислав зась, мохаммад хасан ахунд
Генсек ОДКБ спрогнозировал полный крах афганской экономики
Станислав Зась прогнозирует в ближайшей перспективе полный крах афганской экономики