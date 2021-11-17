https://ria.ru/20211117/obrazovanie-1759495950.html

В Липецкой области открылись новые центры допобразования

В Липецкой области открылись новые центры допобразования - РИА Новости, 17.11.2021

В Липецкой области открылись новые центры допобразования

В селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открылись центры естественно-научного и технологического образования "Точка РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:20

2021-11-17T16:20

2021-11-17T16:20

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. В селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открылись центры естественно-научного и технологического образования "Точка роста" и "Цифровая образовательная среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в новых учебных заведениях дети будут углубленно изучать физику, биологию, химию, а также цифровые технологии. Для этого в центрах оборудованы лаборатории и кабинеты, оснащенные всем необходимым. Педагоги прошли повышение квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования."Наша задача обеспечить всех школьников, не зависимо от того, где они живут в -областном центре или в глубинке,- равными возможностями для участия в образовательных олимпиадах и профориентационых практиках, чем мы активно и занимаемся", - сказал Артамонов.Он уточнил, что новым интерактивным оборудованием в этом году были оснащены еще 67 центров дополнительного образования учащихся. Для этого из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования в рамках проекта "Образование" было выделено порядка 130 миллионов рублей. Всего до 2024 года новое оборудование получат еще 111 организаций допобразования области.

https://ria.ru/20211112/sredstva-1758752710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, игорь артамонов