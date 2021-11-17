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В Липецкой области открылись новые центры допобразования
В Липецкой области открылись новые центры допобразования - РИА Новости, 17.11.2021
В Липецкой области открылись новые центры допобразования
В селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открылись центры естественно-научного и технологического образования "Точка РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:20
2021-11-17T16:20
2021-11-17T16:20
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. В селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открылись центры естественно-научного и технологического образования "Точка роста" и "Цифровая образовательная среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в новых учебных заведениях дети будут углубленно изучать физику, биологию, химию, а также цифровые технологии. Для этого в центрах оборудованы лаборатории и кабинеты, оснащенные всем необходимым. Педагоги прошли повышение квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования."Наша задача обеспечить всех школьников, не зависимо от того, где они живут в -областном центре или в глубинке,- равными возможностями для участия в образовательных олимпиадах и профориентационых практиках, чем мы активно и занимаемся", - сказал Артамонов.Он уточнил, что новым интерактивным оборудованием в этом году были оснащены еще 67 центров дополнительного образования учащихся. Для этого из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования в рамках проекта "Образование" было выделено порядка 130 миллионов рублей. Всего до 2024 года новое оборудование получат еще 111 организаций допобразования области.
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общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости
. В селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" открылись центры естественно-научного и технологического образования "Точка роста" и "Цифровая образовательная среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в новых учебных заведениях дети будут углубленно изучать физику, биологию, химию, а также цифровые технологии. Для этого в центрах оборудованы лаборатории и кабинеты, оснащенные всем необходимым. Педагоги прошли повышение квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования.
"Наша задача обеспечить всех школьников, не зависимо от того, где они живут в -областном центре или в глубинке,- равными возможностями для участия в образовательных олимпиадах и профориентационых практиках, чем мы активно и занимаемся", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что новым интерактивным оборудованием в этом году были оснащены еще 67 центров дополнительного образования учащихся. Для этого из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования в рамках проекта "Образование" было выделено порядка 130 миллионов рублей. Всего до 2024 года новое оборудование получат еще 111 организаций допобразования области.