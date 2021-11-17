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Попова оценила эффективность режима нерабочих дней
Попова оценила эффективность режима нерабочих дней - РИА Новости, 17.11.2021
Попова оценила эффективность режима нерабочих дней
Эффект от нерабочих дней безусловен в снижении, заболеваемость снизилась на 2,5%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:13
2021-11-17T17:19
общество
распространение коронавируса
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффект от нерабочих дней безусловен в снижении, заболеваемость снизилась на 2,5%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.Попова отметила, что речь идет о данных оперштаба - оперативных суточных данных."По этим данным и по данным уже статистическим, которые формируются чуть позже, у нас идет снижение", - сказала она.
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:13 17.11.2021 (обновлено: 17:19 17.11.2021)
 
Попова оценила эффективность режима нерабочих дней

Попова: эффект от нерабочих дней безусловен в снижении, заболеваемость снизилась на 2,5%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффект от нерабочих дней безусловен в снижении, заболеваемость снизилась на 2,5%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"С цифрами совершенно очевидно - эффект от нерабочих дней, он безусловен. И он очевиден на графиках оперштаба в снижении заболеваемости за 45-ю неделю по сравнению с 44-й на 2,5%", - сказала она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
Попова отметила, что речь идет о данных оперштаба - оперативных суточных данных.
"По этим данным и по данным уже статистическим, которые формируются чуть позже, у нас идет снижение", - сказала она.
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