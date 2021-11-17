https://ria.ru/20211117/nerabochie_dni-1759511010.html

Попова оценила эффективность режима нерабочих дней

Попова оценила эффективность режима нерабочих дней - РИА Новости, 17.11.2021

Попова оценила эффективность режима нерабочих дней

Эффект от нерабочих дней безусловен в снижении, заболеваемость снизилась на 2,5%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:13

2021-11-17T17:13

2021-11-17T17:19

общество

распространение коронавируса

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффект от нерабочих дней безусловен в снижении, заболеваемость снизилась на 2,5%, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.Попова отметила, что речь идет о данных оперштаба - оперативных суточных данных."По этим данным и по данным уже статистическим, которые формируются чуть позже, у нас идет снижение", - сказала она.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии