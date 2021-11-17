https://ria.ru/20211117/neft-1759554500.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель - РИА Новости, 17.11.2021

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:31

2021-11-17T22:31

2021-11-17T22:31

экономика

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,08%, до 79,9 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 3,32%, до 77,09 доллара за баррель.

https://ria.ru/20211117/benzin-1759542334.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, цены на нефть