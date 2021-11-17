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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель - РИА Новости, 17.11.2021
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:31
2021-11-17T22:31
2021-11-17T22:31
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 3%, а стоимости марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 7 октября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,08%, до 79,9 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 3,32%, до 77,09 доллара за баррель.
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экономика, brent, цены на нефть
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с седьмого октября