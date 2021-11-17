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Прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу ограничили на трое суток
Прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу ограничили на трое суток - РИА Новости, 17.11.2021
Прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу ограничили на трое суток
Белоруссия сократила транзит по нефтепроводу "Дружба" в Польшу на несколько суток, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:05
2021-11-17T12:05
2021-11-17T14:41
польша
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транснефть
игорь демин
нефтепровод "дружба"
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Белоруссия сократила транзит по нефтепроводу "Дружба" в Польшу на несколько суток, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Дружба" обеспечивает экспорт сырья из России в Европу. Трубопровод начинается в городе Альметьевск в Татарстане, затем проходит через Самару, Брянск и белорусский Мозырь, после чего разветвляется на два участка. Северный проложен по территории Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Южный участок протягивается на Украину, в Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по этому нефтепроводу ограничивается или приостанавливается не впервые. Только за лето это случалось несколько раз. Обычно причиной служат ремонтные работы, и в короткие сроки поставки возобновляли.
https://ria.ru/20211117/neft-1759427012.html
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польша, экономика, в мире, нефть, белоруссия, транснефть, игорь демин, нефтепровод "дружба", россия
12:05 17.11.2021 (обновлено: 14:41 17.11.2021)
Прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу ограничили на трое суток
Прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу ограничили на трое суток из-за ремонта