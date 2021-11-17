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https://ria.ru/20211117/neft-1759427012.html
Японский эксперт рассказал о рисках высоких цен на нефть
Японский эксперт рассказал о рисках высоких цен на нефть - РИА Новости, 17.11.2021
Японский эксперт рассказал о рисках высоких цен на нефть
Высокие цены на нефть одинаково вредят интересам и стран-производителей, и стран-потребителей этого сырья, а оптимальной является цена в районе 60 долларов за... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:49
2021-11-17T11:49
экономика
япония
саудовская аравия
цены на нефть
россия
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ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Высокие цены на нефть одинаково вредят интересам и стран-производителей, и стран-потребителей этого сырья, а оптимальной является цена в районе 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии в области нефти и газа Тосихиро Сугиура."В краткосрочной перспективе это приносит прибыль странам-производителям, но в средне- и долгосрочной – превращают нефть в неэффективные активы. А именно – сохранение высоких цен на нефть заставляет искать другие источники энергии на замену нефти. То есть страны-производители должны будут оставить под землей огромные запасы нефти, а эпохе нефти придет конец", - пояснил он.Сугиура напомнил слова бывшего министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Ахмеда Ямани, занимавшего этот пост с 1962 по 1986 годы: "каменный век закончился не потому, что кончились камни". "Чтобы специалисты следующих поколений не могли сказать, что "эпоха нефти закончилась не потому, что закончилась нефть", необходимо, чтобы цены на нее устраивали и производителей, и потребителей. Я считаю, что такая цена находится в диапазоне 50-60 долларов за баррель", - подчеркнул эксперт.Он предупредил, что сохранение высоких цен может только ускорить процесс отказа от нефти и поиска других источников энергии. "Современный мегатренд декарбонизации уже воспринимается как "отказ от топлива из полезных ископаемых". Не думаю, что в будущем потребность в нефти снизится до нуля, но совершенно точно, что спрос на нефть будет постепенно снижаться. Высокие цены на нефть только ускорят этот процесс", - сказал ученый.По его мнению, оптимальной и для производителей, и для потребителей является цена в районе 60 долларов за баррель. "При цене около 60 долларов за баррель бюджет России на 2022-2024 годы будет реализован, и не думаю, что Россия при этих ценах будет чем-то обделена. При этом для стран-потребителей такая цена на 20 долларов ниже нынешних цен, и это обеспечит стабильные цены на товары и стабильность в экономике. Если нынешние цены на нефть постепенно снизятся и стабилизируются на уровне плюс-минус 60 долларов, это точно будет на пользу и для стран-производителей, и для стран-потребителей", - сказал Сугиура.Отсутствие собственных полезных ископаемых ставит японскую экономику в жесткую зависимость от мировых цен на энергоносители. Правительство Японии уже всерьез озабочено ростом цен на нефть в мире и розничных цен на бензин в стране.Сейчас цена бензина с октановым числом до 96 колеблется у отметки 169 иен (примерно 1,48 доллара) за литр. Самой высокой за последние 13 лет стала цена 170 иен за литр. По решению министерства экономики, торговли и промышленности, если розничные цены на бензин превысят эту отметку, нефтеперерабатывающим компаниям будут выплачивать по 5 иен за литр с конца декабря этого по конец марта будущего года. По замыслу министерства, это должно помочь сдержать рост цен на бензин.
https://ria.ru/20211115/poshlina-1759109568.html
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экономика, япония, саудовская аравия, цены на нефть, россия
11:49 17.11.2021
 
Японский эксперт рассказал о рисках высоких цен на нефть

Тосихиро Сугиура: высокие цены на нефть наносят ущерб национальным интересам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Высокие цены на нефть одинаково вредят интересам и стран-производителей, и стран-потребителей этого сырья, а оптимальной является цена в районе 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии в области нефти и газа Тосихиро Сугиура.
"Сохранение высокого уровня цен на нефть станет минусом и для мировой, и для японской, и для российской экономики. Важный момент заключается в том, что высокие цены на нефть наносят ущерб национальным интересам как стран-производителей нефти, так и странам-потребителям", - сказал эксперт.
"В краткосрочной перспективе это приносит прибыль странам-производителям, но в средне- и долгосрочной – превращают нефть в неэффективные активы. А именно – сохранение высоких цен на нефть заставляет искать другие источники энергии на замену нефти. То есть страны-производители должны будут оставить под землей огромные запасы нефти, а эпохе нефти придет конец", - пояснил он.
Сугиура напомнил слова бывшего министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Ахмеда Ямани, занимавшего этот пост с 1962 по 1986 годы: "каменный век закончился не потому, что кончились камни". "Чтобы специалисты следующих поколений не могли сказать, что "эпоха нефти закончилась не потому, что закончилась нефть", необходимо, чтобы цены на нее устраивали и производителей, и потребителей. Я считаю, что такая цена находится в диапазоне 50-60 долларов за баррель", - подчеркнул эксперт.
Он предупредил, что сохранение высоких цен может только ускорить процесс отказа от нефти и поиска других источников энергии. "Современный мегатренд декарбонизации уже воспринимается как "отказ от топлива из полезных ископаемых". Не думаю, что в будущем потребность в нефти снизится до нуля, но совершенно точно, что спрос на нефть будет постепенно снижаться. Высокие цены на нефть только ускорят этот процесс", - сказал ученый.
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По его мнению, оптимальной и для производителей, и для потребителей является цена в районе 60 долларов за баррель. "При цене около 60 долларов за баррель бюджет России на 2022-2024 годы будет реализован, и не думаю, что Россия при этих ценах будет чем-то обделена. При этом для стран-потребителей такая цена на 20 долларов ниже нынешних цен, и это обеспечит стабильные цены на товары и стабильность в экономике. Если нынешние цены на нефть постепенно снизятся и стабилизируются на уровне плюс-минус 60 долларов, это точно будет на пользу и для стран-производителей, и для стран-потребителей", - сказал Сугиура.
Отсутствие собственных полезных ископаемых ставит японскую экономику в жесткую зависимость от мировых цен на энергоносители. Правительство Японии уже всерьез озабочено ростом цен на нефть в мире и розничных цен на бензин в стране.
Сейчас цена бензина с октановым числом до 96 колеблется у отметки 169 иен (примерно 1,48 доллара) за литр. Самой высокой за последние 13 лет стала цена 170 иен за литр. По решению министерства экономики, торговли и промышленности, если розничные цены на бензин превысят эту отметку, нефтеперерабатывающим компаниям будут выплачивать по 5 иен за литр с конца декабря этого по конец марта будущего года. По замыслу министерства, это должно помочь сдержать рост цен на бензин.
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