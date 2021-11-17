https://ria.ru/20211117/murashko-1759423081.html
Мурашко рассказал о мерах по снижению смертности в России
Мурашко рассказал о мерах по снижению смертности в России - РИА Новости, 17.11.2021
Мурашко рассказал о мерах по снижению смертности в России
Профилактика хронических заболеваний вносит значительный вклад в снижение смертности в России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:42
2021-11-17T11:42
2021-11-17T11:42
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Профилактика хронических заболеваний вносит значительный вклад в снижение смертности в России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Приветствуя участников XVI национального конгресса терапевтов, министр назвал первичную медико-санитарную помощь стратегическим направлением развития системы здравоохранения, а терапевта - центральной фигурой в оказании помощи по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и их раннему выявлению.Министр также попросил медиков принять участие в вакцинации и вовлекать в неё население страны.
https://ria.ru/20211112/smertnost-1758833782.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко рассказал о мерах по снижению смертности в России
Мурашко: профилактика хронических болезней вносит значительный вклад в снижение смертности