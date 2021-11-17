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В Липецкой области обрушился понтонный мост через Дон

В Липецкой области обрушился понтонный мост через Дон - РИА Новости, 17.11.2021

В Липецкой области обрушился понтонный мост через Дон

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после частичного обрушения понтонной переправы через реку Дон в районе села Замятино в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:18

2021-11-17T13:18

2021-11-17T16:42

происшествия

липецкая область

дон

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после частичного обрушения понтонной переправы через реку Дон в районе села Замятино в Липецкой области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Сегодня около 10.00 мск при движении груженого щебнем автомобиля по понтонной переправе через реку Дон произошло частичное обрушение металлической части в воду. Согласно накладной, масса груза составляла 20 тонн при разрешенной массе движения через переправу 10 тонн. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Липецкий транспортный прокурор Андрей Широков."По поручению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Липецкая транспортная прокуратура проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20211004/obrushenie-1752979604.html

липецкая область

дон

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происшествия, липецкая область, дон