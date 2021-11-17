https://ria.ru/20211117/moskva-1759488374.html

При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной

При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной - РИА Новости, 17.11.2021

При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной

Похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле железнодорожного полотна при проведении строительных работ на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:56

2021-11-17T15:56

2021-11-17T15:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле железнодорожного полотна при проведении строительных работ на станции МЦД "Минская" на западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении строительных работ на станции "Минская" обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд ВОВ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что боеприпас находится примерно в 4-5 метрах от железнодорожных путей. На место происшествия вызваны саперы и сотрудники оперативных служб.

https://ria.ru/20211117/vzryv-1759447046.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва