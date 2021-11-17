https://ria.ru/20211117/moskva-1759488374.html
При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной
При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной - РИА Новости, 17.11.2021
При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной
Похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле железнодорожного полотна при проведении строительных работ на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:56
2021-11-17T15:56
2021-11-17T15:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили возле железнодорожного полотна при проведении строительных работ на станции МЦД "Минская" на западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении строительных работ на станции "Минская" обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд ВОВ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что боеприпас находится примерно в 4-5 метрах от железнодорожных путей. На место происшествия вызваны саперы и сотрудники оперативных служб.
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происшествия, москва
При строительстве станции МЦД нашли снаряд времен Великой Отечественной
При строительстве станции МЦД нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ