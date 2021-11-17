https://ria.ru/20211117/moskva-1759427518.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 17.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Низкое давление, сильный ветер, снег и температура около нуля ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:52
2021-11-17T11:52
2021-11-17T11:52
общество
московская область (подмосковье)
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Низкое давление, сильный ветер, снег и температура около нуля ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Период сухой погоды без осадков заканчивается. Во второй половине недели у нас будет наблюдаться резкое падение атмосферного давления, потому что погоду будет определять уже циклон, атлантический, довольно глубокий. И он будет носить черты ныряющего циклона, потому что один из центров циклона будет проходить вблизи столицы. В субботу у нас будет наблюдаться очень низкое атмосферное давление – 726 миллиметров ртутного столба, это почти на 20 единиц ниже нормы", - рассказала Позднякова.По ее словам, ночь на четверг ожидается относительно морозная (около минус 1-3), будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Дневная температура в четверг – 0 - плюс 2, но уже возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу дневная температура еще останется положительной – 0 - плюс 2 градуса."Более кардинальные перемены в погоде за счет осадков произойдут в ночь на субботу, как раз в ночь на субботу осадки преимущественно в виде снега. И этот снегопад продолжится и в дневные часы, хотя температура воздуха останется слабоположительная. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, и порывы ветра днем местами могут достигать 13-18 метров в секунду, поэтому особенно на северо-западе Подмосковья будет создаваться иллюзия метели, потому что там больше будет снега и температура будет пониже, поэтому этот снег будет бить по лицу. Хотя при отсутствии снежного покрова термин "метель" некорректно употреблять", - отметила Позднякова.Синоптик добавила, что в воскресенье атмосферное давление будет расти, погода сохранится облачная, местами – небольшой снег, в ночные часы температура воздуха будет около нуля. Дневная температура слабоположительная – плюс 1-2, но сохранится ветер, он будет западного направления, 5-10 метров в секунду.
https://realty.ria.ru/20211117/katki-1759410491.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Метеобюро: на выходных в Москве ожидаются низкое давление, снег и температура около нуля
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Низкое давление, сильный ветер, снег и температура около нуля ожидаются в Москве
на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Период сухой погоды без осадков заканчивается. Во второй половине недели у нас будет наблюдаться резкое падение атмосферного давления, потому что погоду будет определять уже циклон, атлантический, довольно глубокий. И он будет носить черты ныряющего циклона, потому что один из центров циклона будет проходить вблизи столицы. В субботу у нас будет наблюдаться очень низкое атмосферное давление – 726 миллиметров ртутного столба, это почти на 20 единиц ниже нормы", - рассказала Позднякова.
По ее словам, ночь на четверг ожидается относительно морозная (около минус 1-3), будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Дневная температура в четверг – 0 - плюс 2, но уже возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу дневная температура еще останется положительной – 0 - плюс 2 градуса.
"Более кардинальные перемены в погоде за счет осадков произойдут в ночь на субботу, как раз в ночь на субботу осадки преимущественно в виде снега. И этот снегопад продолжится и в дневные часы, хотя температура воздуха останется слабоположительная. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, и порывы ветра днем местами могут достигать 13-18 метров в секунду, поэтому особенно на северо-западе Подмосковья
будет создаваться иллюзия метели, потому что там больше будет снега и температура будет пониже, поэтому этот снег будет бить по лицу. Хотя при отсутствии снежного покрова термин "метель" некорректно употреблять", - отметила Позднякова.
Синоптик добавила, что в воскресенье атмосферное давление будет расти, погода сохранится облачная, местами – небольшой снег, в ночные часы температура воздуха будет около нуля. Дневная температура слабоположительная – плюс 1-2, но сохранится ветер, он будет западного направления, 5-10 метров в секунду.