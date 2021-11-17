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Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом"
Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 17.11.2021
Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом"
Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что в контракте на поставку газа в республику с "Газпромом" нет секретных условий. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:56
2021-11-17T22:57
природный газ
молдавия
газпром
игорь додон
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что в контракте на поставку газа в республику с "Газпромом" нет секретных условий.Ранее премьер Наталья Гаврилица и вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявили, что в соглашение с "Газпромом" не включены тайные или политические условия."В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.Она категорически опровергла слухи о том, что продление контракта с "Газпромом" стало возможно в ответ на отказ властей Молдавии от претензий к экс-президенту Молдавии Игорю Додону. В прошлом Санду неоднократно говорила, что он должен быть привлечен к ответственности из-за участия в сомнительных схемах.Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20211110/gaz-1758479765.html
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природный газ, молдавия, газпром, игорь додон, майя санду, молдовагаз
22:56 17.11.2021 (обновлено: 22:57 17.11.2021)
 
Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом"

Президент Молдавии Санду: в контракте с "Газпромом" отсутствуют секретные условия

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Matthias Rietschel
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что в контракте на поставку газа в республику с "Газпромом" нет секретных условий.
Ранее премьер Наталья Гаврилица и вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявили, что в соглашение с "Газпромом" не включены тайные или политические условия.
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"В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
Она категорически опровергла слухи о том, что продление контракта с "Газпромом" стало возможно в ответ на отказ властей Молдавии от претензий к экс-президенту Молдавии Игорю Додону. В прошлом Санду неоднократно говорила, что он должен быть привлечен к ответственности из-за участия в сомнительных схемах.
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.
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Природный газМолдавияГазпромИгорь ДодонМайя СандуМолдовагаз
 
 
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