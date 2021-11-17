https://ria.ru/20211117/moldaviya-1759556506.html

Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом"

Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 17.11.2021

Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом"

Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что в контракте на поставку газа в республику с "Газпромом" нет секретных условий. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:56

2021-11-17T22:56

2021-11-17T22:57

природный газ

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газпром

игорь додон

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в среду, что в контракте на поставку газа в республику с "Газпромом" нет секретных условий.Ранее премьер Наталья Гаврилица и вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявили, что в соглашение с "Газпромом" не включены тайные или политические условия."В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.Она категорически опровергла слухи о том, что продление контракта с "Газпромом" стало возможно в ответ на отказ властей Молдавии от претензий к экс-президенту Молдавии Игорю Додону. В прошлом Санду неоднократно говорила, что он должен быть привлечен к ответственности из-за участия в сомнительных схемах.Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758479765.html

https://ria.ru/20211110/moldaviya-1758475204.html

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природный газ, молдавия, газпром, игорь додон, майя санду, молдовагаз