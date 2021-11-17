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В Польше приняли закон об ограничениях в приграничной зоне

В Польше приняли закон об ограничениях в приграничной зоне - РИА Новости, 17.11.2021

В Польше приняли закон об ограничениях в приграничной зоне

Нижняя палата парламента (сейм) Польши принял закон об ограничениях в приграничной зоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T21:22

2021-11-17T21:22

2021-11-17T21:22

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Нижняя палата парламента (сейм) Польши принял закон об ограничениях в приграничной зоне, передает корреспондент РИА Новости.Документ, внесенный кабинетом министров, вводит поправки в закон "Об охране государственной границы".После бурных обсуждений, занявших два дня, за принятие закона проголосовали 245 депутатов, 167 были против, a 25 воздержались. Теперь закон будет направлен в верхнюю палату парламента - сенат.В настоящее время на приграничных с Белоруссией территориях Польши введен режим чрезвычайного положения, действие которого закончится в конце ноября. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений.В соответствии с новым законом, для обеспечения эффективности действий пограничников будет предусмотрено введение на определенный срок запрета на нахождение в районах у линии границы. Запрет на пребывание "можно будет ввести на определенной территории приграничной зоны, исходя из распоряжения министра внутренних дел и администрации".При этом запрет не будет касаться жителей территорий, о которых идет речь, работающих или обучающихся там людей, лиц, пользующихся пограничными переходами. Комендант местного подразделения Пограничной стражи также сможет разрешить пребывание на закрытой территории другим лицам, в частности, журналистам. Лица, осуществляющие определенную деятельность на территории, закрытой для посещения, в случае убытков смогут получить компенсации.Также новый закон расширяет полномочия сотрудников Пограничной стражи. В частности, им разрешат применять ранцевые баллоны с газом, а не только ручные, как в настоящее время.Самые ожесточенные дебаты во время обсуждения проекта закона вызвало положение журналистов в пограничной зоне. В настоящее время представители прессы не имеют права посещать территорию, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Новый закон предусматривает, что в случае введения ограничений на посещение определенных территорий, журналисты для работы там должны будут получать специальные разрешения.На границе Белоруссии и Польши ы последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/krizis-1759533971.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759527794.html

https://ria.ru/20211117/duda-1759504932.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759484165.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии