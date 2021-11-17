https://ria.ru/20211117/migranty-1759527794.html

В Белоруссии призвали ЕС открыть гуманитарный коридор для беженцев

В Белоруссии призвали ЕС открыть гуманитарный коридор для беженцев - РИА Новости, 17.11.2021

В Белоруссии призвали ЕС открыть гуманитарный коридор для беженцев

Белорусские депутаты приняли заявление, в котором призвали Евросоюз открыть гуманитарный коридор для мигрантов из стран Востока и Африки, скопившихся на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:25

2021-11-17T18:25

2021-11-17T18:25

в мире

белоруссия

минск

польша

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли заявление, в котором призвали Евросоюз открыть гуманитарный коридор для мигрантов из стран Востока и Африки, скопившихся на белорусской территории и стремящихся в ЕС.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Подчеркивается, что белорусские депутаты выражают серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на границе Белоруссии с Европейским союзом, вызванной миграционным кризисом. "Тысячи мигрантов, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, жестко блокируются польскими силовыми ведомствами в стихийном лагере на белорусско-польской границе", - констатируется в заявлении.В нем также выражается возмущение действиями польской стороны, "использующей водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к мирной жизни". "Эти недопустимые действия, противоречащие международным обязательствам, добровольно взятым на себя странами Европейского союза, ведут к дестабилизации обстановки и умножают страдания людей", - говорится в заявлении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/krizis-1759524438.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759468666.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии