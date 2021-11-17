В Белоруссии призвали ЕС открыть гуманитарный коридор для беженцев
Белорусские депутаты призвали Евросоюз открыть гуманитарный коридор для мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
"В целях недопущения дальнейшей эскалации напряженности и спасения человеческих жизней мы призываем все международные организации и прежде всего руководящие органы ЕС принять безотлагательные меры для разрешения миграционного кризиса. Мы требуем предпринять шаги по открытию коридора для беженцев как действенного инструмента урегулирования возникшей проблемы", - говорится в заявлении комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента. Текст заявления опубликован на сайте палаты.
Подчеркивается, что белорусские депутаты выражают серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на границе Белоруссии с Европейским союзом, вызванной миграционным кризисом. "Тысячи мигрантов, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, жестко блокируются польскими силовыми ведомствами в стихийном лагере на белорусско-польской границе", - констатируется в заявлении.
В нем также выражается возмущение действиями польской стороны, "использующей водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к мирной жизни". "Эти недопустимые действия, противоречащие международным обязательствам, добровольно взятым на себя странами Европейского союза, ведут к дестабилизации обстановки и умножают страдания людей", - говорится в заявлении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.