Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине
Кулеба ответил на предложение разместить мигрантов из Белоруссии на территории Украины
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение немецкого эксперта разместить нелегальных мигрантов из Белоруссии на украинской территории, по его словам, немецкие депутаты должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС, что будет лучшим способом привлечения Киева к решению проблемы мигрантов на границе с Белоруссией.
Ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине взять к себе мигрантов с польско-белорусской границы. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ответ на заявление Шмида предложил немецким депутатам взять мигрантов к себе домой.
"Мы координируемся с нашими партнерами, на официальном уровне никаких подобных предложений не звучало. Вообще лучший способ привлечь нас к чему угодно – это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами ЕС, тогда мы будем 100% координировать свои усилия и вместе нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией. Поэтому я призываю того немецкого депутата и других депутатов сосредоточиться над достижением простой цели – членство Украины в ЕС, и тогда будем обмениваться мнениями. А пока нам советов давать никаких не надо", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1", комментируя заявление немецкого эксперта.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.