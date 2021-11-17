https://ria.ru/20211117/migranty-1759468666.html

Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине

Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине - РИА Новости, 17.11.2021

Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение немецкого эксперта разместить нелегальных мигрантов из Белоруссии на украинской... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:47

2021-11-17T14:47

2021-11-17T14:47

в мире

украина

белоруссия

германия

польша

дмитрий кулеба

алексей данилов

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение немецкого эксперта разместить нелегальных мигрантов из Белоруссии на украинской территории, по его словам, немецкие депутаты должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС, что будет лучшим способом привлечения Киева к решению проблемы мигрантов на границе с Белоруссией.Ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине взять к себе мигрантов с польско-белорусской границы. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ответ на заявление Шмида предложил немецким депутатам взять мигрантов к себе домой.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html

украина

белоруссия

германия

польша

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в мире, украина, белоруссия, германия, польша, дмитрий кулеба, алексей данилов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии