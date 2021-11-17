13:42 17.11.2021 (обновлено: 13:47 17.11.2021)
СК Белоруссии завел дело после применения Польшей спецсредств на границе
СК Белоруссии обвинил польских силовиков в преступлении против безопасности человечества
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии после проверки факта применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов в пункте пропуска "Брузги" (с польской стороны – "Кузница") завел уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории.
"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью", - приводит Telegram- канал Sputnik Беларусь слова представителей белорусского СК.
Согласно сообщению, следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска "Брузги" и на нем. Отмечается, что за ночь проведен осмотр, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований. "Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, сейчас дополнительно осматривается место происшествия в светлое время суток, продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.