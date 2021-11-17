https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html

СК Белоруссии завел дело после применения Польшей спецсредств на границе

СК Белоруссии завел дело после применения Польшей спецсредств на границе - РИА Новости, 17.11.2021

СК Белоруссии завел дело после применения Польшей спецсредств на границе

Следственный комитет Белоруссии после проверки факта применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов в пункте пропуска "Брузги" (с польской... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:42

2021-11-17T13:42

2021-11-17T13:47

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии после проверки факта применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов в пункте пропуска "Брузги" (с польской стороны – "Кузница") завел уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории."Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью", - приводит Telegram- канал Sputnik Беларусь слова представителей белорусского СК.Согласно сообщению, следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска "Брузги" и на нем. Отмечается, что за ночь проведен осмотр, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований. "Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств", - говорится в сообщении агентства.По его данным, сейчас дополнительно осматривается место происшествия в светлое время суток, продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.

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Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-17T13:42 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии