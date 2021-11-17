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В Кремле заявили о важности контактов между Белоруссией и ЕС по мигрантам
В Кремле заявили о важности контактов между Белоруссией и ЕС по мигрантам - РИА Новости, 17.11.2021
В Кремле заявили о важности контактов между Белоруссией и ЕС по мигрантам
В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС по ситуации с миграционным кризисом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:44
2021-11-17T12:44
2021-11-17T12:44
в мире
белоруссия
минск
дмитрий песков
ангела меркель
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС по ситуации с миграционным кризисом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с учетом прошедшего накануне разговора белорусского лидера с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель."Собственно, как раз и состоялся обмен мнениями по возможным путям решения. И очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии. Это очень важно, собственно, этому как раз были контакты посвящены. Но, конечно, все, что можно было сообщить по этой теме, было сообщено и с белорусской стороны, и нами по результатам разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обсуждении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T12:44
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в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, ангела меркель, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Кремле заявили о важности контактов между Белоруссией и ЕС по мигрантам
Песков назвал контакты между Белоруссией и Евросоюзом по ситуации с мигрантами важными