https://ria.ru/20211117/migranty-1759433392.html
Госпогранкомитет Белоруссии назвал число беженцев на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии назвал число беженцев на границе с Польшей - РИА Новости, 17.11.2021
Госпогранкомитет Белоруссии назвал число беженцев на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что около 2 тысяч беженцев находятся вблизи границы республики с Польшей, ночью они разместились в трех пунктах, а утром в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:17
2021-11-17T12:17
2021-11-17T13:07
в мире
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
мигранты
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что около 2 тысяч беженцев находятся вблизи границы республики с Польшей, ночью они разместились в трех пунктах, а утром в среду принято решение о размещении части иностранцев в других местах.Согласно сообщению, "утром 17 ноября принято решение о размещении части иностранцев в других местах".В сообщении говорится, что около тысячи человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков во вторник в КПП "Брузги" (с польской стороны – "Кузница"), а также женщины и дети, "впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы". "Людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились четыре человека", - отметили в Госпогранкомитете.Согласно информации пограничников, белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием как в логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами властей, общественных организаций регулярно подвозилась вода, теплые вещи, средства гигиены и оказывалась другая гуманитарная помощь. Людям, принявшим решение ночевать на улице, неоднократно предлагалось перейти в логистический центр, подчеркнули в Погранкомитете.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории.Вечером во вторник власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
https://ria.ru/20211117/deportatsiya-1759436035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759417243_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9682278592d2c7f4c565e6386b9c196d.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T12:17
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РИА Новости
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в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, мигранты
12:17 17.11.2021 (обновлено: 13:07 17.11.2021)
Госпогранкомитет Белоруссии назвал число беженцев на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии: около двух тысяч беженцев находятся на границе с Польшей
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии
сообщил, что около 2 тысяч беженцев находятся вблизи границы республики с Польшей
, ночью они разместились в трех пунктах, а утром в среду принято решение о размещении части иностранцев в других местах.
"Около 2 тысяч беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. Минувшую ночь они провели в трех местах: часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть – в стихийном лагере в лесу", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале
.
Согласно сообщению, "утром 17 ноября принято решение о размещении части иностранцев в других местах".
В сообщении говорится, что около тысячи человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков во вторник в КПП "Брузги" (с польской стороны – "Кузница"), а также женщины и дети, "впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы". "Людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились четыре человека", - отметили в Госпогранкомитете.
Согласно информации пограничников, белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием как в логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами властей, общественных организаций регулярно подвозилась вода, теплые вещи, средства гигиены и оказывалась другая гуманитарная помощь. Людям, принявшим решение ночевать на улице, неоднократно предлагалось перейти в логистический центр, подчеркнули в Погранкомитете.
На границе Белоруссии
и Польши последние несколько недель скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории.
Вечером во вторник власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.