https://ria.ru/20211117/migranty-1759403000.html

Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев

Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев - РИА Новости, 17.11.2021

Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев

Минздрав Белоруссии заявил, что за минувшие сутки в районе пограничного пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей было зарегистрировано 15 случаев оказания... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:45

2021-11-17T09:45

2021-11-17T10:12

гродно

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что за минувшие сутки в районе пограничного пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи."За прошедшие сутки на приграничной территории в районе погранпункте "Брузги" было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Также ведомство заявило, что в больницах белорусского Гродно, расположенного недалеко от границы с Польшей, находятся шесть беженцев, из них четверо детей."Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным ведомства, прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребёнок.Подчеркивается, что годовалый ребенок с диагнозом "острый гастроэнтерит" доставлен с мамой в детскую областную больницу. Сейчас медикам удалось стабилизировать его состояние."Двум взрослым была оказана помощь на месте. Один пациент с почечной коликой госпитализирован в БСМП Гродно", - добавили в минздраве.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.

https://ria.ru/20211117/stsenariy-1759387981.html

гродно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гродно, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии