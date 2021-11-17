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Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев - РИА Новости, 17.11.2021
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев
Минздрав Белоруссии заявил, что за минувшие сутки в районе пограничного пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей было зарегистрировано 15 случаев оказания... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:45
2021-11-17T10:12
гродно
министерство здравоохранения белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что за минувшие сутки в районе пограничного пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи."За прошедшие сутки на приграничной территории в районе погранпункте "Брузги" было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Также ведомство заявило, что в больницах белорусского Гродно, расположенного недалеко от границы с Польшей, находятся шесть беженцев, из них четверо детей."Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным ведомства, прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребёнок.Подчеркивается, что годовалый ребенок с диагнозом "острый гастроэнтерит" доставлен с мамой в детскую областную больницу. Сейчас медикам удалось стабилизировать его состояние."Двум взрослым была оказана помощь на месте. Один пациент с почечной коликой госпитализирован в БСМП Гродно", - добавили в минздраве.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
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гродно, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:45 17.11.2021 (обновлено: 10:12 17.11.2021)
 
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации шестерых беженцев

Минздрав Белоруссии: за сутки зафиксировано 15 случаев оказания медпомощи беженцам

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПалаточный лагерь нелегальных мигрантов возле заграждения из колючей проволоки на белорусско-польской границе
Палаточный лагерь нелегальных мигрантов возле заграждения из колючей проволоки на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что за минувшие сутки в районе пограничного пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи.
"За прошедшие сутки на приграничной территории в районе погранпункте "Брузги" было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Также ведомство заявило, что в больницах белорусского Гродно, расположенного недалеко от границы с Польшей, находятся шесть беженцев, из них четверо детей.
"Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребёнок.
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Подчеркивается, что годовалый ребенок с диагнозом "острый гастроэнтерит" доставлен с мамой в детскую областную больницу. Сейчас медикам удалось стабилизировать его состояние.
"Двум взрослым была оказана помощь на месте. Один пациент с почечной коликой госпитализирован в БСМП Гродно", - добавили в минздраве.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
 
ГродноМинистерство здравоохранения БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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