В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу
МИД: оказание Россией помощи Донбассу не нарушает Минские соглашения, как заявили в Киеве
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляют в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.
"Судя по всему, в Киеве даже не удосужились его прочитать, сразу обвинили Москву в нарушении Минских соглашений. Хотела бы напомнить, в соответствии с пунктом 11 минского комплекса мер Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление МИД Украины.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.