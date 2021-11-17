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В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу

В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу - РИА Новости, 17.11.2021

В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу

Оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляют в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:04

2021-11-17T18:04

2021-11-17T18:04

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мид украины

мария захарова

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляют в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.

https://ria.ru/20211117/ukaz-1759493147.html

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