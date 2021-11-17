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В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу
В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу - РИА Новости, 17.11.2021
В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу
Оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляют в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:04
2021-11-17T18:04
в мире
украина
киев
владимир путин
мид украины
мария захарова
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляют в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.
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в мире, украина, киев, владимир путин, мид украины, мария захарова, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
18:04 17.11.2021
 
В МИД ответили на обвинения Киева из-за указа по Донбассу

МИД: оказание Россией помощи Донбассу не нарушает Минские соглашения, как заявили в Киеве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляют в Киеве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.
"Судя по всему, в Киеве даже не удосужились его прочитать, сразу обвинили Москву в нарушении Минских соглашений. Хотела бы напомнить, в соответствии с пунктом 11 минского комплекса мер Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявление МИД Украины.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
16:15
В ФРГ заявили о противоречии указа Путина по Донбассу Минским соглашениям
 
В миреУкраинаКиевВладимир ПутинМИД УкраиныМария ЗахароваДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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