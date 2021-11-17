https://ria.ru/20211117/mid-1759518730.html

МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией

МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией - РИА Новости, 17.11.2021

МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией

РФ рассчитывает, что "здравый смысл возобладает" и в США откажутся от планов по доминированию в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:40

2021-11-17T17:40

2021-11-17T18:10

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает, что "здравый смысл возобладает" и в США откажутся от планов по доминированию в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса."Это, безусловно, откровенная попытка протестировать российскую реакцию, усилить напряженность в Причерноморье... Все это укладывается в концепцию сдерживания, создания каких-то очень агрессивных ситуаций, дестабилизации обстановки в целом... Это все ведет к понижению предсказуемости, серьезно повышает риск эскалации. Хочется надеяться, что здравый смысл в Вашингтоне есть и что он, при его наличии, возобладает над безответственными планами добиться доминирования в Черном море", - сказала она.МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nato-1759170880.html

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сша, москва, россия