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МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией
МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией - РИА Новости, 17.11.2021
МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией
РФ рассчитывает, что "здравый смысл возобладает" и в США откажутся от планов по доминированию в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:40
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает, что "здравый смысл возобладает" и в США откажутся от планов по доминированию в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса."Это, безусловно, откровенная попытка протестировать российскую реакцию, усилить напряженность в Причерноморье... Все это укладывается в концепцию сдерживания, создания каких-то очень агрессивных ситуаций, дестабилизации обстановки в целом... Это все ведет к понижению предсказуемости, серьезно повышает риск эскалации. Хочется надеяться, что здравый смысл в Вашингтоне есть и что он, при его наличии, возобладает над безответственными планами добиться доминирования в Черном море", - сказала она.МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
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сша, москва, россия
17:40 17.11.2021 (обновлено: 18:10 17.11.2021)
 
МИД назвал военные учения США в Черном море провокацией

МИД призвал Запад воздержаться от нагнетания напряженности в Черном море

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает, что "здравый смысл возобладает" и в США откажутся от планов по доминированию в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса.
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney у пристани Сарайбурну в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 18:03Сказано в эфире
"Где Северная Америка и где Черное море?.." Эксперт о словах Столтенберга
"Это, безусловно, откровенная попытка протестировать российскую реакцию, усилить напряженность в Причерноморье... Все это укладывается в концепцию сдерживания, создания каких-то очень агрессивных ситуаций, дестабилизации обстановки в целом... Это все ведет к понижению предсказуемости, серьезно повышает риск эскалации. Хочется надеяться, что здравый смысл в Вашингтоне есть и что он, при его наличии, возобладает над безответственными планами добиться доминирования в Черном море", - сказала она.
МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
 
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