https://ria.ru/20211117/miass-1759471767.html

В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России

В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России - РИА Новости, 17.11.2021

В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России

Самый большой QR-код в России создадут в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", сообщила в среду его пресс-служба. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:13

2021-11-17T16:13

2021-11-17T16:13

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Самый большой QR-код в России создадут в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", сообщила в среду его пресс-служба."В день рождения Миасса, 18 ноября, на площади перед стелой первому уральскому автомобилю состоится флешмоб на "Самый большой QR-код в России". Цель мероприятия – поздравить автозавод с 80-летием со дня образования и войти в Книгу рекордов России", — отмечается в релизе.Акцию приурочили к Дню города и дате основания завода, которые отмечаются 18 ноября.Пресс-служба уточняет, что 80 сотрудников "Урала" собираются составить самый большой QR-код в стране. Он будет содержать "информацию об истории, этапах становления и развития завода, продукте, коллективе, планах и перспективах".

https://ria.ru/20211117/oteli-1759406345.html

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