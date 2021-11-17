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В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России
В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России - РИА Новости, 17.11.2021
В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России
Самый большой QR-код в России создадут в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", сообщила в среду его пресс-служба. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:13
2021-11-17T16:13
2021-11-17T16:13
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Самый большой QR-код в России создадут в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", сообщила в среду его пресс-служба."В день рождения Миасса, 18 ноября, на площади перед стелой первому уральскому автомобилю состоится флешмоб на "Самый большой QR-код в России". Цель мероприятия – поздравить автозавод с 80-летием со дня образования и войти в Книгу рекордов России", — отмечается в релизе.Акцию приурочили к Дню города и дате основания завода, которые отмечаются 18 ноября.Пресс-служба уточняет, что 80 сотрудников "Урала" собираются составить самый большой QR-код в стране. Он будет содержать "информацию об истории, этапах становления и развития завода, продукте, коллективе, планах и перспективах".
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общество, челябинская область, миасс, новости - туризм, туризм, урал, россия, qr-код
В Миассе собрались создать самый большой QR-код в России
В Миассе к 80-летию завода "Урал" собираются составить самый большой QR-код в России
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Самый большой QR-код в России создадут в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", сообщила в среду его пресс-служба.
"В день рождения Миасса, 18 ноября, на площади перед стелой первому уральскому автомобилю состоится флешмоб на "Самый большой QR-код в России". Цель мероприятия – поздравить автозавод с 80-летием со дня образования и войти в Книгу рекордов России", — отмечается в релизе.
Акцию приурочили к Дню города и дате основания завода, которые отмечаются 18 ноября.
Пресс-служба уточняет, что 80 сотрудников "Урала" собираются составить самый большой QR-код в стране. Он будет содержать "информацию об истории, этапах становления и развития завода, продукте, коллективе, планах и перспективах".