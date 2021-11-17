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Наука
https://ria.ru/20211117/medotvod-1759350501.html
"Медотвод не спасет": кому противопоказана прививка от COVID-19
"Медотвод не спасет": кому противопоказана прививка от COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
"Медотвод не спасет": кому противопоказана прививка от COVID-19
На фоне роста смертности от осенней волны пандемии COVID-19 правительство принимает меры, стимулирующие население прививаться. На днях в Госдуму внесли... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:00
2021-11-17T11:43
наука
здоровье
биология
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцина "эпиваккорона"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На фоне роста смертности от осенней волны пандемии COVID-19 правительство принимает меры, стимулирующие население прививаться. На днях в Госдуму внесли законопроекты, разрешающие посещать общественные места только с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом. Список противопоказаний, дающих право на медицинский отвод, сократился до минимума. РИА Новости разбиралось с экспертами, кому действительно не стоит вакцинироваться.Противопоказания к вакцинацииУже через сутки после рождения младенцу делают первую прививку и дальше на протяжении первых 25 лет жизни следует соблюдать довольно плотный график. Вакцинацию от дифтерии и столбняка повторяют раз в десять лет, от гриппа — каждый год.Большинство этих препаратов созданы из цельного патогенного вируса или бактерии, только ослабленных. Из-за этого в прошлом случались трагические инциденты. С тех пор технологии ушли далеко вперед, в том числе и по степени очистки препаратов, что позволило применять их и аллергикам. Перечень противопоказаний сильно сократился.Например, вакцина от полиомиелита, которую дети принимают внутрь, не полагается при невралгических расстройствах от предыдущей дозы, иммунодефиците и онкологии, обострении тяжелых хронических заболеваний. При ОРВИ, отравлениях прививку откладывают до снижения температуры.А вот противопоказания к прививке от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС): прогрессирующие заболевания нервной системы, некоторые виды судорог, сильная реакция на предыдущую вакцину. При этом есть альтернативы.Противопоказания к вакцинации от COVID-19Вакцины от COVID-19 гораздо безопаснее, чем препараты прошлого поколения. К тому же они сделаны на других платформах. Например, в "Спутнике V" и "ЭпиВакКороне" вообще нет целого коронавируса. По сути, главное противопоказание тут — гиперреакции организма, тяжелые аллергии в анамнезе.За исключением "Спутника V", не прививают беременных и кормящих матерей. Пока ни одну вакцину не разрешили массово детям до 18 лет, поскольку испытания не завершились. А тем, кому за 60, не рекомендуются "КовиВак" и "ЭпиВакКорона-Н".Могут возникнуть сложности между дозами. "Анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура за 40", — перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача сети медицинских центров "Поликлиника.ру", кандидат медицинских наук, врач высшей категории. В такой ситуации вторую прививку тем же препаратом не делают.Полный список противопоказаний есть в письме Минздрава России от 30 октября 2021-го N 30-4/И/2-17927 "О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (вместе с "Временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19").Временные противопоказанияВ некоторых случаях прививку от COVID-19 откладывают по состоянию здоровья — как правило, на две-четыре недели."Перечень заболеваний и состояний для медотвода небольшой. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Как правило, эти люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Такие работники не подлежат обязательной вакцинации", — сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.Среди противопоказаний — обострение хронических болезней, беременность и грудное вскармливание. Хотя есть исключения. Например, если беременная страдает сахарным диабетом, онкологией, хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, печени, ожирением, то у нее высок риск тяжелой формы ковида. Тогда врач, ведущий беременность, может рекомендовать вакцинацию после 22-й недели.Что такое медицинский отвод от прививки и кто его выдаетВ письме Минздрава сказано, что решение принимает лечащий врач или врач-специалист, а справку выдает медицинская комиссия поликлиники. Там указаны ФИО пациента, дата рождения, диагноз, место выдачи, а также срок действия.О том, что медотвод должен заверяться коллегиально, писал в Telegram-канале Александр Мясников, главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича.Врачи, руководствуясь рекомендациями Минздрава, оформляют справки о медицинском отводе с подробной записью в карточке о причинах и всеми анализами. Бумажный документ составляют в свободной форме, при временных противопоказаниях — на срок не более месяца.Елена Ткач поясняет: "Нужны документально подтвержденные противопоказания. Врач в прививочном пункте также может предоставить медотвод на основании электронной медицинской карты пациента или при признаках острого заболевания".Вместе с тем тут возможны разные толкования, считает юрист Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Матюнины и Партнеры". Во-первых, из письма Минздрава неясно, выдает ли заключение врач-специалист единолично или нужны подписи медицинской комиссии. Также не оговорено право на медотвод для врача или фельдшера прививочного пункта. "Взаимодействие строится по такой схеме: врач объясняет необходимость вакцинации, осматривает пациента, сообщает ему всю необходимую информацию, а прививаться или нет — человек решает сам, давая письменное согласие на прививку либо также письменно отказываясь", — добавляет он.Кстати, как уверяет Депздрав, не болевшие коронавирусом и имеющие медотвод могут получить QR-код при отрицательном ПЦР-тесте.Медотвод и заболевание COVID-19"Медотводы от вакцинации — это оксюморон по большей части. Вакцинироваться нужно всем и в первую очередь — именно больным. Поскольку у них риск тяжелого течения острых инфекций всегда выше, а коронавирусной — тем более. Разговорами про "медотводы" люди прикрывают собственные нежелание и страх прививаться, зачастую и не признаваясь себе в этом", — считает врач из Санкт-Петербурга Анна, участник Telegram-чата "Врачи и ученые против COVID-19". По ее словам, никакой реальной ответственности за то, что человек с медотводом заболеет ковидом и даже умрет от него, выдавший справку медик не несет.А такое, к сожалению, случается. Вот что сообщила еще одна участница чата Анастасия (она попросила не называть фамилию). В апреле ее матери в одной из московских поликлиник дали медотвод от прививки на основании аутоиммунного заболевания — саркоидоза легких. Это указано в электронной медицинской карте. "В июле мама заболела, в августе умерла. Ей исполнилось весной 63, еще бы жить и жить", — говорит Анастасия.Медотвод не имеет юридической силы, полагает Анна. "Даже если он вписан в медкарту в поликлинике, но человек с ним не согласен, можно проконсультироваться у другого специалиста, пойти в любой другой пункт вакцинации и привиться. Никаких разрешений врачу прививочного кабинета для этого не нужно", — подчеркивает она.Обсуждают также то, что высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 после перенесенного COVID-19 может служить основанием для медотвода. Об этом, в частности, упоминала молекулярный биолог Анча Баранова, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона. В Чувашии предлагают выдавать таким людям QR-коды, даже если они официально не болели. О том же говорят депутаты Госдумы. Однако какой уровень антител считать высоким, вопрос спорный.
https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html
https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html
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здоровье, биология, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "ковивак", qr-код
08:00 17.11.2021 (обновлено: 11:43 17.11.2021)
 

"Медотвод не спасет": кому противопоказана прививка от COVID-19

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкВрач измеряет артериальное давление пациенту пред вакцинацией препаратом "Спутник Лайт"
Врач измеряет артериальное давление пациенту пред вакцинацией препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На фоне роста смертности от осенней волны пандемии COVID-19 правительство принимает меры, стимулирующие население прививаться. На днях в Госдуму внесли законопроекты, разрешающие посещать общественные места только с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом. Список противопоказаний, дающих право на медицинский отвод, сократился до минимума. РИА Новости разбиралось с экспертами, кому действительно не стоит вакцинироваться.

Противопоказания к вакцинации

Уже через сутки после рождения младенцу делают первую прививку и дальше на протяжении первых 25 лет жизни следует соблюдать довольно плотный график. Вакцинацию от дифтерии и столбняка повторяют раз в десять лет, от гриппа — каждый год.
Большинство этих препаратов созданы из цельного патогенного вируса или бактерии, только ослабленных. Из-за этого в прошлом случались трагические инциденты. С тех пор технологии ушли далеко вперед, в том числе и по степени очистки препаратов, что позволило применять их и аллергикам. Перечень противопоказаний сильно сократился.
Например, вакцина от полиомиелита, которую дети принимают внутрь, не полагается при невралгических расстройствах от предыдущей дозы, иммунодефиците и онкологии, обострении тяжелых хронических заболеваний. При ОРВИ, отравлениях прививку откладывают до снижения температуры.
А вот противопоказания к прививке от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС): прогрессирующие заболевания нервной системы, некоторые виды судорог, сильная реакция на предыдущую вакцину. При этом есть альтернативы.
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Противопоказания к вакцинации от COVID-19

Вакцины от COVID-19 гораздо безопаснее, чем препараты прошлого поколения. К тому же они сделаны на других платформах. Например, в "Спутнике V" и "ЭпиВакКороне" вообще нет целого коронавируса. По сути, главное противопоказание тут — гиперреакции организма, тяжелые аллергии в анамнезе.
За исключением "Спутника V", не прививают беременных и кормящих матерей. Пока ни одну вакцину не разрешили массово детям до 18 лет, поскольку испытания не завершились. А тем, кому за 60, не рекомендуются "КовиВак" и "ЭпиВакКорона-Н".
Могут возникнуть сложности между дозами. "Анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура за 40", — перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача сети медицинских центров "Поликлиника.ру", кандидат медицинских наук, врач высшей категории. В такой ситуации вторую прививку тем же препаратом не делают.
Полный список противопоказаний есть в письме Минздрава России от 30 октября 2021-го N 30-4/И/2-17927 "О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (вместе с "Временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19").
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosПротивопоказания к вакцинации препаратом "Спутник V"
Противопоказания к прививке - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
Противопоказания к вакцинации препаратом "Спутник V"

Временные противопоказания

В некоторых случаях прививку от COVID-19 откладывают по состоянию здоровья — как правило, на две-четыре недели.
"Перечень заболеваний и состояний для медотвода небольшой. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Как правило, эти люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Такие работники не подлежат обязательной вакцинации", — сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
Среди противопоказаний — обострение хронических болезней, беременность и грудное вскармливание. Хотя есть исключения. Например, если беременная страдает сахарным диабетом, онкологией, хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, печени, ожирением, то у нее высок риск тяжелой формы ковида. Тогда врач, ведущий беременность, может рекомендовать вакцинацию после 22-й недели.
© Иллюстрация РИА НовостиПошаговая схема по вакцинации
Медотвод - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Пошаговая схема по вакцинации

Что такое медицинский отвод от прививки и кто его выдает

В письме Минздрава сказано, что решение принимает лечащий врач или врач-специалист, а справку выдает медицинская комиссия поликлиники. Там указаны ФИО пациента, дата рождения, диагноз, место выдачи, а также срок действия.
О том, что медотвод должен заверяться коллегиально, писал в Telegram-канале Александр Мясников, главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича.
Врачи, руководствуясь рекомендациями Минздрава, оформляют справки о медицинском отводе с подробной записью в карточке о причинах и всеми анализами. Бумажный документ составляют в свободной форме, при временных противопоказаниях — на срок не более месяца.
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Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации
Елена Ткач поясняет: "Нужны документально подтвержденные противопоказания. Врач в прививочном пункте также может предоставить медотвод на основании электронной медицинской карты пациента или при признаках острого заболевания".
Вместе с тем тут возможны разные толкования, считает юрист Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Матюнины и Партнеры". Во-первых, из письма Минздрава неясно, выдает ли заключение врач-специалист единолично или нужны подписи медицинской комиссии. Также не оговорено право на медотвод для врача или фельдшера прививочного пункта.
"Взаимодействие строится по такой схеме: врач объясняет необходимость вакцинации, осматривает пациента, сообщает ему всю необходимую информацию, а прививаться или нет — человек решает сам, давая письменное согласие на прививку либо также письменно отказываясь", — добавляет он.
Кстати, как уверяет Депздрав, не болевшие коронавирусом и имеющие медотвод могут получить QR-код при отрицательном ПЦР-тесте.
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Медотвод и заболевание COVID-19

"Медотводы от вакцинации — это оксюморон по большей части. Вакцинироваться нужно всем и в первую очередь — именно больным. Поскольку у них риск тяжелого течения острых инфекций всегда выше, а коронавирусной — тем более. Разговорами про "медотводы" люди прикрывают собственные нежелание и страх прививаться, зачастую и не признаваясь себе в этом", — считает врач из Санкт-Петербурга Анна, участник Telegram-чата "Врачи и ученые против COVID-19". По ее словам, никакой реальной ответственности за то, что человек с медотводом заболеет ковидом и даже умрет от него, выдавший справку медик не несет.
А такое, к сожалению, случается. Вот что сообщила еще одна участница чата Анастасия (она попросила не называть фамилию). В апреле ее матери в одной из московских поликлиник дали медотвод от прививки на основании аутоиммунного заболевания — саркоидоза легких. Это указано в электронной медицинской карте. "В июле мама заболела, в августе умерла. Ей исполнилось весной 63, еще бы жить и жить", — говорит Анастасия.
Медотвод не имеет юридической силы, полагает Анна. "Даже если он вписан в медкарту в поликлинике, но человек с ним не согласен, можно проконсультироваться у другого специалиста, пойти в любой другой пункт вакцинации и привиться. Никаких разрешений врачу прививочного кабинета для этого не нужно", — подчеркивает она.
Обсуждают также то, что высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 после перенесенного COVID-19 может служить основанием для медотвода. Об этом, в частности, упоминала молекулярный биолог Анча Баранова, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона. В Чувашии предлагают выдавать таким людям QR-коды, даже если они официально не болели. О том же говорят депутаты Госдумы. Однако какой уровень антител считать высоким, вопрос спорный.
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